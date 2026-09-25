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Зидан начал работу в сборной Франции с победы

Сборная Франции одержала победу над Турцией в первом матче после назначения Зинедина Зидана.
Фото: Getty Images
Встреча первого тура группового этапа Лиги наций завершилась со счётом 1:0. Следующим соперником сборной станет Бельгия - встреча запланирована на 28 сентября.

Зидан возглавил сборную Франции 28 июля. На посту главного тренера национальной команды он сменил Дидье Дешама, который руководил французами на протяжении 14 лет.

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