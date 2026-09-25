Экс-футболист "Зенита" оценил переход Кузяева в махачкалинское "Динамо"

- Далер точно не испортит что-то в команде. Он очень опытный и грамотный футболист.
Кузяев очень серьёзно относится к делу. Я это хорошо знаю. Если он выходит на поле, то отдаётся игре на все 100%. Так что, вне всякого сомнения, у него будет полная самоотдача в работе. Любой команде очень нужны такие футболисты. Евсеев, мне кажется, этот момент учитывал, приглашая Кузяева, - приводит слова Цветкова "Матч ТВ".
Кузяев подписал с махачкалинским клубом соглашение до конца текущего сезона. 33-летний полузащитник присоединился к команде в статусе свободного агента после ухода из "Рубина".
После девяти туров РПЛ "Динамо" занимает седьмое место с 12 очками. Следующую встречу команда проведёт 10 октября в гостях с "Оренбургом".