Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Грузия
19:00
Северная ИрландияНе начат
Армения
19:00
ЛатвияНе начат
Черногория
21:45
КипрНе начат
Швеция
21:45
РумынияНе начат
Польша
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Венгрия
21:45
УкраинаНе начат
Турция
21:45
ФранцияНе начат
Италия
21:45
БельгияНе начат

Экс-футболист "Зенита" оценил переход Кузяева в махачкалинское "Динамо"

Валерий Цветков оценил переход Далера Кузяева в махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Мх
Бывший защитник "Зенита" считает, что опыт полузащитника станет серьёзным подспорьем для команды Вадима Евсеева, отдельно отметив профессиональное отношение футболиста к работе.

- Далер точно не испортит что-то в команде. Он очень опытный и грамотный футболист.

Кузяев очень серьёзно относится к делу. Я это хорошо знаю. Если он выходит на поле, то отдаётся игре на все 100%. Так что, вне всякого сомнения, у него будет полная самоотдача в работе. Любой команде очень нужны такие футболисты. Евсеев, мне кажется, этот момент учитывал, приглашая Кузяева, - приводит слова Цветкова "Матч ТВ".

Кузяев подписал с махачкалинским клубом соглашение до конца текущего сезона. 33-летний полузащитник присоединился к команде в статусе свободного агента после ухода из "Рубина".

После девяти туров РПЛ "Динамо" занимает седьмое место с 12 очками. Следующую встречу команда проведёт 10 октября в гостях с "Оренбургом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится