Александр Селихов: с Плетикосой переписываемся по телефону

Голкипер "Спартака" Александр Селихов рассказал о своем общении с экс-вратарем команды Стипе Плетикосой.— Со Стипе мы обычно больше говорим о жизни. Переписываемся по телефону или в социальных сетях. Очень хотелось бы лично пообщаться. Но пока встретиться не удается. Он приезжал на матч с «Тереком» в прошлом сезоне, когда нам вручали кубок. Тогда было столько людей, не успел подойти к нему… Надеюсь, скоро увидимся. В детстве я молился на Стипе. Даже в парикмахерскую ходил с его фотографией, просил, чтобы меня подстригли, как Плетикосу. (Улыбается.) Не знаю, чем он меня взял. Когда я был юным и играл в "Спартаке", мы подавали Стипе мячи на матчах. Всегда смотрел на него с открытым ртом. Плетикоса тащил красно-белых, играл здорово.— Мотивация тогда у меня была запредельная. Проводил первую игру "в старте". Хотел показать себя с лучшей стороны. Вообще, матчи с пермяками для меня, конечно, особенные. "Амкар" дал мне многое. В нем дебютировал с Премьер-Лиге, познакомился с хорошими людьми.