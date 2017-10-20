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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Селихов: с Плетикосой переписываемся по телефону
Голкипер "Спартака" Александр Селихов рассказал о своем общении с экс-вратарем команды Стипе Плетикосой.
— Со Стипе мы обычно больше говорим о жизни. Переписываемся по телефону или в социальных сетях. Очень хотелось бы лично пообщаться. Но пока встретиться не удается. Он приезжал на матч с «Тереком» в прошлом сезоне, когда нам вручали кубок. Тогда было столько людей, не успел подойти к нему… Надеюсь, скоро увидимся. В детстве я молился на Стипе. Даже в парикмахерскую ходил с его фотографией, просил, чтобы меня подстригли, как Плетикосу. (Улыбается.) Не знаю, чем он меня взял. Когда я был юным и играл в "Спартаке", мы подавали Стипе мячи на матчах. Всегда смотрел на него с открытым ртом. Плетикоса тащил красно-белых, играл здорово.
— Ваш дебют в стартовом составе "Спартака" состоялся в матче против "Амкара" — это тоже не случай?
— Мотивация тогда у меня была запредельная. Проводил первую игру "в старте". Хотел показать себя с лучшей стороны. Вообще, матчи с пермяками для меня, конечно, особенные. "Амкар" дал мне многое. В нем дебютировал с Премьер-Лиге, познакомился с хорошими людьми.
ФК "Спартак"
— Со Стипе мы обычно больше говорим о жизни. Переписываемся по телефону или в социальных сетях. Очень хотелось бы лично пообщаться. Но пока встретиться не удается. Он приезжал на матч с «Тереком» в прошлом сезоне, когда нам вручали кубок. Тогда было столько людей, не успел подойти к нему… Надеюсь, скоро увидимся. В детстве я молился на Стипе. Даже в парикмахерскую ходил с его фотографией, просил, чтобы меня подстригли, как Плетикосу. (Улыбается.) Не знаю, чем он меня взял. Когда я был юным и играл в "Спартаке", мы подавали Стипе мячи на матчах. Всегда смотрел на него с открытым ртом. Плетикоса тащил красно-белых, играл здорово.
— Ваш дебют в стартовом составе "Спартака" состоялся в матче против "Амкара" — это тоже не случай?
— Мотивация тогда у меня была запредельная. Проводил первую игру "в старте". Хотел показать себя с лучшей стороны. Вообще, матчи с пермяками для меня, конечно, особенные. "Амкар" дал мне многое. В нем дебютировал с Премьер-Лиге, познакомился с хорошими людьми.
ФК "Спартак"
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