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Александр Селихов: с Плетикосой переписываемся по телефону

Голкипер "Спартака" Александр Селихов рассказал о своем общении с экс-вратарем команды Стипе Плетикосой.

— Со Стипе мы обычно больше говорим о жизни. Переписываемся по телефону или в социальных сетях. Очень хотелось бы лично пообщаться. Но пока встретиться не удается. Он приезжал на матч с «Тереком» в прошлом сезоне, когда нам вручали кубок. Тогда было столько людей, не успел подойти к нему… Надеюсь, скоро увидимся. В детстве я молился на Стипе. Даже в парикмахерскую ходил с его фотографией, просил, чтобы меня подстригли, как Плетикосу. (Улыбается.) Не знаю, чем он меня взял. Когда я был юным и играл в "Спартаке", мы подавали Стипе мячи на матчах. Всегда смотрел на него с открытым ртом. Плетикоса тащил красно-белых, играл здорово.

— Ваш дебют в стартовом составе "Спартака" состоялся в матче против "Амкара" — это тоже не случай?

— Мотивация тогда у меня была запредельная. Проводил первую игру "в старте". Хотел показать себя с лучшей стороны. Вообще, матчи с пермяками для меня, конечно, особенные. "Амкар" дал мне многое. В нем дебютировал с Премьер-Лиге, познакомился с хорошими людьми.

ФК "Спартак"
Теги: Селихов Плетикоса Спартак
Сегодня, 19:17
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2
(4)
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:33) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Стипе мегаокуенный воротчик. Хороший пример себе выбрал селихов


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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