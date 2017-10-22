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Александр Селихов: можно было ставить пенальти, признаю...

Вратарь «Спартака» Александр Селихов выразил мнение, что судья Павел Кукуян принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота красно-белых в конце матча 14-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0). Ранее защитник пермяков Брайан Идову заявил, что Селихов нарушил на нём правила, а судья должен был назначить пенальти в пользу «Амкара».

«Моё мнение — пенальти не было. Но Брайан всё грамотно делал, грамотно шёл на пенальти», — сказал Селихов в интервью «Чемпионату».

При этом Селихов не подтвердил информацию, что после матча он, зайдя в раздевалку пермской команды, якобы сказал, что пенальти на самом деле был. «Я заходил в раздевалку «Амкара», но говорил, что пенальти не было», — отметил голкипер «Спартака».

Однако позже он высказал несколько иное мнение:

"Все бились, все хотели. P.s можно было ставить, признаю..." - позже написал Александр в своём Инстаграме.
Теги: Селихов Спартак Амкар Идову
Сегодня, 09:17
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8
(2)
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:34) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видать повторы просмотрел


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:13) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Он уже пропитан поганым душком

А ты,дебил,уже пропитан таблетками,которые тебе блесинг из психушки присылает


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:05) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Charodei
Молодец,Селихов,не пропитался пресловутым ,,духом" и не превратился в свина.Даже умеет признавать свои ошибки.Достоин уважения за это.

ты невнимателен....Селихов крутит хвостом и так и этак, что-то нечленораздельно хрюкает при этом. Он уже пропитан поганым душком


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 10:00) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так всё-таки он признал, что пенальти был или нет?! Сам он говорит, что нет. Духу, как Лунёву, не хватило....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№4 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 09:57) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Молодец,Селихов,не пропитался пресловутым ,,духом" и не превратился в свина.Даже умеет признавать свои ошибки.Достоин уважения за это.
Регистрация: 27.07.2013
№3 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 09:49) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Контакт действительно был! Но делать после такого контакта кульбит и через секунду вскочив выпрашивать пенальти - это уже перебор!
Регистрация: 21.08.2012
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 09:34) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: spiri
чувак ударил блэка по ноге и говорит,что пенальти не было..однако.. flushed

P.s можно было ставить, признаю..."
Уже признал.
Регистрация: 12.02.2014
№1 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 09:32) #
  • 0
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
чувак ударил блэка по ноге и говорит,что пенальти не было..однако.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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