Александр Селихов: можно было ставить пенальти, признаю...

Вратарь «Спартака» Александр Селихов выразил мнение, что судья Павел Кукуян принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота красно-белых в конце матча 14-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0). Ранее защитник пермяков Брайан Идову заявил, что Селихов нарушил на нём правила, а судья должен был назначить пенальти в пользу «Амкара».«Моё мнение — пенальти не было. Но Брайан всё грамотно делал, грамотно шёл на пенальти», — сказал Селихов в интервью «Чемпионату».При этом Селихов не подтвердил информацию, что после матча он, зайдя в раздевалку пермской команды, якобы сказал, что пенальти на самом деле был. «Я заходил в раздевалку «Амкара», но говорил, что пенальти не было», — отметил голкипер «Спартака».Однако позже он высказал несколько иное мнение:"Все бились, все хотели. P.s можно было ставить, признаю..." - позже написал Александр в своём Инстаграме.