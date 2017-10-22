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Леандро Паредес пропустит матч с "Локомотивом"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес получил желтую карточку на 66-й минуте встречи с ЦСКА, ставшую для него четвертой по ходу текущего сезона.

Таким образом, Леандро Паредес не примет участия в ближайшем матче чемпионата России против "Локомотива".

Матч с железнодорожниками пройдет 29 октября на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 16:30 по местному времени.

ФК "Зенит"
Теги: Паредес Зенит Локомотив ЦСКА
Вчера, 23:08
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