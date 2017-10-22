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Андрей Лунев: я ударился о штангу и забил мышцу

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал своё повреждение, полученное в матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Самочувствие? Бывало и лучше. Я ударился о штангу и забил мышцу. Насчет восстановления пока трудно говорить. Посмотрим в понедельник. В первом тайме из опасных моментов (у ворот "Зенита") ничего не помнится. Может быть это от удара. Юрию (Лодыгину) я пожелал удачи, но не мне ему что-то советовать. Он может сам любому посоветовать. Потасовки в матче? Это же красит футбол: это эмоции, для зрителей это интересно", - цитирует Лунева "Р-Спорт".
Теги: Лунев Зенит ЦСКА
Вчера, 23:27
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