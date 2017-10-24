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Алексей Сафонов: никто не ожидал таких результатов от "Краснодара"

Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможную отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера "Краснодара".

"В "Краснодаре" Галицкий — президент клуба, он хозяин-барин, поэтому решать ему. Понятно, что никто не ожидал таких результатов от "Краснодара". Тем более и Федор Смолов в последнее время почему-то перестал забивать. Может быть, у него мотивация угасла или после травмы не восстановился. В матче с "Локомотивом" "Краснодар" был полностью переигран, "железнодорожники" и моментов больше создали, и физически лучше выглядели. Поймите правильно, "Краснодар" — частный клуб. Галицкому не хочу ничего навязывать, он находится внутри и видит весь процесс целиком, лучше знает, что происходит. Мало ли, может похожая ситуация там как в ЦСКА с Жорой Щенниковым. В свое время Евгений Гинер говорил Леониду Слуцкому: "Ставь Щенникова, ответственность за результат беру на себя!" Может быть, в "Краснодаре" такая же история: Шалимов не хотел кого-то ставить, а Галицкий настаивал. Но чтобы точно знать, нужно быть внутри команды", - цитирует Сафонова "Спорт день за днем".
Теги: Сафонов Краснодар Локомотив Галицкий Шалимов
Сегодня, 17:02
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№1 Написал: orb13 Екатеринбург (Сегодня, 17:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
А кто Мамаеву не даёт играть?
Галицкий?
Вряд ли.
Шаля?
Наверняка! Весь креатив в атаке был мамаевским. А характер у него скверный. Вот с Шалей и видимо схлестнулись. Кто кого -узнаем скоро...


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