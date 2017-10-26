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Сергей Ташуев: в "Зените" еще не налажено взаимодействие

Бывший тренер команд "Анжи" Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча "Зенита" и "Локомотива" в 15-м туре РФПЛ.

"Это будет интересная игра. В обеих командах есть креативные футболисты. В составе "Локо" это Джефферсон Фарфан, Мануэл Фернандеш, братья Миранчуки. Я был на матче "Локомотива" с "Краснодаром", и неожиданно для меня "железнодорожники" продемонстрировали преимущество в физической подготовке, несмотря на тяжелейшую встречу с молдавским "Шерифом" в Лиге Европы. Что касается "Зенита", то у него есть проблемы в позиционной атаке. В составе сине-бело-голубых играет много молодых футболистов, между которыми еще не очень налажено взаимодействие, поскольку команда новая и ротация в ней проводится большая. А ведь взаимодействие – основа футбола. У "Локо" играют 13 человек, которые сейчас в хорошем настроении. Юрий Семин будет играть в фирменный футбол быстрых контратак. Шансы команд 50 на 50%", - цитирует Ташуева "Газета.ру".
Теги: Ташуев Зенит Локомотив
Сегодня, 18:22
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№2 Написал: interested (Сегодня, 19:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
В "ЗЕНИТЕ" ЕЩЕ НЕ НАЛАЖЕНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Это очевидная вещь. Зачем о ней говорить, да притом так ласково: "ещё не налажено"? Тут кричать надо "ДО СИХ ПОР НЕ НАЛАЖЕНО"! rage

Команды до сих пор НЕТ. Есть уличная компания "джентльменов удачи": подфартило/не подфартило.

Цитата: Гринч
Ну что же,вот и посмотрим на игру и все увидим...

Уже посмотрели на две последние игры: ноль голов, одно очко.
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 19:01) #
  • -1
  •  (1)

Ну что же,вот и посмотрим на игру и все увидим...


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
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