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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Ташуев: в "Зените" еще не налажено взаимодействие
Бывший тренер команд "Анжи" Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча "Зенита" и "Локомотива" в 15-м туре РФПЛ.
"Это будет интересная игра. В обеих командах есть креативные футболисты. В составе "Локо" это Джефферсон Фарфан, Мануэл Фернандеш, братья Миранчуки. Я был на матче "Локомотива" с "Краснодаром", и неожиданно для меня "железнодорожники" продемонстрировали преимущество в физической подготовке, несмотря на тяжелейшую встречу с молдавским "Шерифом" в Лиге Европы. Что касается "Зенита", то у него есть проблемы в позиционной атаке. В составе сине-бело-голубых играет много молодых футболистов, между которыми еще не очень налажено взаимодействие, поскольку команда новая и ротация в ней проводится большая. А ведь взаимодействие – основа футбола. У "Локо" играют 13 человек, которые сейчас в хорошем настроении. Юрий Семин будет играть в фирменный футбол быстрых контратак. Шансы команд 50 на 50%", - цитирует Ташуева "Газета.ру".
"Это будет интересная игра. В обеих командах есть креативные футболисты. В составе "Локо" это Джефферсон Фарфан, Мануэл Фернандеш, братья Миранчуки. Я был на матче "Локомотива" с "Краснодаром", и неожиданно для меня "железнодорожники" продемонстрировали преимущество в физической подготовке, несмотря на тяжелейшую встречу с молдавским "Шерифом" в Лиге Европы. Что касается "Зенита", то у него есть проблемы в позиционной атаке. В составе сине-бело-голубых играет много молодых футболистов, между которыми еще не очень налажено взаимодействие, поскольку команда новая и ротация в ней проводится большая. А ведь взаимодействие – основа футбола. У "Локо" играют 13 человек, которые сейчас в хорошем настроении. Юрий Семин будет играть в фирменный футбол быстрых контратак. Шансы команд 50 на 50%", - цитирует Ташуева "Газета.ру".
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