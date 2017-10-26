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Около 2,5 тысячи болельщиков "Локомотива" ожидается на матче с "Зенитом"

Менеджер по работе с болельщиками "Локомотива" Иван Кузнецов рассказал, сколько ожидается поклонников "железнодорожников" на выездном матче 15-го тура РФПЛ с "Зенитом", который состоится 29 октября.

"По нашей информации, на предстоящий матч 15-го тура РФПЛ с "Зенитом" приедет от 2 до 2,5 тыс. болельщиков "Локо". Мы ожидаем, что поклонников "железнодорожников" будет не более 2,5 тыс.", - цитирует Кузнецова "Чемпионат.сом".

"Локомотив" и "Зенит" имеют по 29 очков и располагаются на первом и втором местах соответственно в турнирной таблице РФПЛ.
Теги: Локомотив Зенит
Сегодня, 19:33
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