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Прокуратура Чечни не нашла фактов принудительного посещения студентами матчей "Ахмата"

Прокуратура Чечни провела проверку сведений СМИ о принудительном посещении матчей местного "Ахмата" студентами грозненских вузов, которым якобы в противном случае грозит отчисление, и не нашла подтверждения изложенных фактов, сообщает сайт прокуратуры Чечни.

"Доводы, изложенные в статье, не нашли своего подтверждения. Так, согласно данным Чеченского государственного университета, указанная встреча вовсе не проводилась", - говорится в сообщении прокуратуры, которое приводит агентство "Р-Спорт".

В нем так же подчеркивается, что "не установлены случаи принуждения студентов к посещению футбольных матчей, соответствующие обращения в прокуратуру республики не поступали".
Теги: Ахмат
Сегодня, 19:01
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(3)
№9 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: Сибирячок
И Чеченская Академия Наук. 18 академиков в составе и 12 членов -корреспондентов.
И даже 9 почётных Академиков.

Ну эта бутафория понятна. А вот реально ВУЗы, что со студентами зачетками, курсовыми и теде - кто там преподает??? Если минно-взрывному делу или толкованию Корана - это понятно, а в обычных ВУЗах - местный кадр???









Грозненский институт управления и права
Грозненский филиал Институт финансов и права
Открытый гуманитарный институт? Чеченский Институт Бизнеса и Управления
Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова
Чеченский государственный педагогический институт
Чеченский государственный университет


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:32) #
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Цитата: Todd
Я бы очень удивился, если бы написали что нашли. Еще и искатели бы по шапке получили.

Именно по шапке, потому что голова уже покоилась бы в другом месте - согласно местным обычаям таких "расследований". Рядом с пальцами.

А шапка и перчатки - да, остались. Бы
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Todd (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Я бы очень удивился, если бы написали что нашли. Еще и искатели бы по шапке получили.


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Баклан-Арена звучит гордо!
Регистрация: 26.02.2016
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:16) #
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Цитата: Сибирячок
И Чеченская Академия Наук. 18 академиков в составе и 12 членов -корреспондентов.
И даже 9 почётных Академиков.

Ну эта бутафория понятна. А вот реально ВУЗы, что со студентами зачетками, курсовыми и теде - кто там преподает??? Если минно-взрывному делу или толкованию Корана - это понятно, а в обычных ВУЗах - местный кадр???
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
мы сами пришли на стадион мамой клянусь. я знаю что наша команда играет в желтой форме.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:11) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: капля никотина
В Грозном есть ВУЗы??? И кто же там преподает??? Дальние родственники Рамзана?


И Чеченская Академия Наук. 18 академиков в составе и 12 членов -корреспондентов.
И даже 9 почётных Академиков.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
какая неожиданность)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: kurbath тула (Сегодня, 19:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да мля
было бы очень удивительно если бы нашли))
Регистрация: 20.11.2015
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:05) #
  • +2
  •  (2)

Сам Рамзан поди расследование проводил...... Над собой же.

студентами грозненских вузов


В Грозном есть ВУЗы??? И кто же там преподает??? Дальние родственники Рамзана?
Регистрация: 3.03.2007
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