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Джефферсон Фарфан: в "Зените" есть сильные ребята, но и мы не из последних

Перуанский полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан ответил на вопрос, страшно ли ему перед игрой с "Зенитом".

"Вот сейчас вы смешно спросили. Чего бояться? Они и мы футболисты, победитель заранее неизвестен. Я тут недавно против Месси сыграл и не очень боялся, честно говоря. В "Зените" есть сильные ребята, но и мы не из последних. Обеим командам важно сделать хорошее шоу, в котором "Локомотиву" нужно ещё и победить. Разве это повод для страха?" — цитирует Фарфана "Матч ТВ".
Теги: Фарфан Локомотив Зенит
Сегодня, 19:40
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(1)
№2 Написал: Климак 32 (Сегодня, 20:42) #
  • -1
  •  (1)

Хорошо сказал!


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец, хороший настрой!


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КР - последняя надежда спартака
Регистрация: 12.08.2012
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