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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кокорин: я помогал формой и мячами, но часто они не доходили до детей
Нападающий "Зенита"Александр Кокорин рассказал о своем подходе к благотворительности.
– Денис Глушаков в своем родном городе пытается развивать футбол, построил свой стадион. У вас есть мысли, чтобы в городе Валуйки что-то придумать?
– У Дениса хорошие отношения с "Локомотивом", поэтому он оттуда забрал себе поле в подарок. Построил – это громкие слова. Вот Олег Шатов построил хороший стадион у себя в городе. Ему большой респект. Я бы сделал что-то подобное, но было много случаев, когда я помогал формой и мячами, но они просто не доходили до детей. Естественно, после такого желание отпадает, пока я там не нахожусь.
– Как эти люди вам потом в глаза смотрели?
– Им все равно. Причем, представляете: детская форма, маленький размер, маленькие мячики. Куда вы их забираете? Просто не представляю. Это очень некрасиво.
– Илья Ковальчук сказал, что не нужно стесняться популяризации благотворительности. Согласны с ним?
– Благотворительность можно поделить на две части. Здоровые дети, которые не получат помощь, – с ними ничего плохого не случится. А есть дети, которые реально очень нуждаются в сложных операциях. О тех детях, которым я помогал, не очень хочу говорить, потому что у них и так тяжелая судьба. Все свое детство они заняты лечением, восстановлением – это очень тяжело.
Например, нужно говорить о ребятах из детдомов, которые остались без родителей – вот о них надо говорить. Люди это услышат и помогут им. Здесь главное – призыв ко всем. Никто не говорит о баснословных деньгах. Помогайте кто чем может: едой, вещами, чем угодно. И вниманием, конечно.
ФК "Зенит"
– Денис Глушаков в своем родном городе пытается развивать футбол, построил свой стадион. У вас есть мысли, чтобы в городе Валуйки что-то придумать?
– У Дениса хорошие отношения с "Локомотивом", поэтому он оттуда забрал себе поле в подарок. Построил – это громкие слова. Вот Олег Шатов построил хороший стадион у себя в городе. Ему большой респект. Я бы сделал что-то подобное, но было много случаев, когда я помогал формой и мячами, но они просто не доходили до детей. Естественно, после такого желание отпадает, пока я там не нахожусь.
– Как эти люди вам потом в глаза смотрели?
– Им все равно. Причем, представляете: детская форма, маленький размер, маленькие мячики. Куда вы их забираете? Просто не представляю. Это очень некрасиво.
– Илья Ковальчук сказал, что не нужно стесняться популяризации благотворительности. Согласны с ним?
– Благотворительность можно поделить на две части. Здоровые дети, которые не получат помощь, – с ними ничего плохого не случится. А есть дети, которые реально очень нуждаются в сложных операциях. О тех детях, которым я помогал, не очень хочу говорить, потому что у них и так тяжелая судьба. Все свое детство они заняты лечением, восстановлением – это очень тяжело.
Например, нужно говорить о ребятах из детдомов, которые остались без родителей – вот о них надо говорить. Люди это услышат и помогут им. Здесь главное – призыв ко всем. Никто не говорит о баснословных деньгах. Помогайте кто чем может: едой, вещами, чем угодно. И вниманием, конечно.
ФК "Зенит"
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