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Александр Кокорин: я помогал формой и мячами, но часто они не доходили до детей

Нападающий "Зенита"Александр Кокорин рассказал о своем подходе к благотворительности.

– Денис Глушаков в своем родном городе пытается развивать футбол, построил свой стадион. У вас есть мысли, чтобы в городе Валуйки что-то придумать?

– У Дениса хорошие отношения с "Локомотивом", поэтому он оттуда забрал себе поле в подарок. Построил – это громкие слова. Вот Олег Шатов построил хороший стадион у себя в городе. Ему большой респект. Я бы сделал что-то подобное, но было много случаев, когда я помогал формой и мячами, но они просто не доходили до детей. Естественно, после такого желание отпадает, пока я там не нахожусь.

– Как эти люди вам потом в глаза смотрели?

– Им все равно. Причем, представляете: детская форма, маленький размер, маленькие мячики. Куда вы их забираете? Просто не представляю. Это очень некрасиво.

– Илья Ковальчук сказал, что не нужно стесняться популяризации благотворительности. Согласны с ним?

– Благотворительность можно поделить на две части. Здоровые дети, которые не получат помощь, – с ними ничего плохого не случится. А есть дети, которые реально очень нуждаются в сложных операциях. О тех детях, которым я помогал, не очень хочу говорить, потому что у них и так тяжелая судьба. Все свое детство они заняты лечением, восстановлением – это очень тяжело.

Например, нужно говорить о ребятах из детдомов, которые остались без родителей – вот о них надо говорить. Люди это услышат и помогут им. Здесь главное – призыв ко всем. Никто не говорит о баснословных деньгах. Помогайте кто чем может: едой, вещами, чем угодно. И вниманием, конечно.

ФК "Зенит"
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 20:25
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(2)
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кир Мяс,
Эти зажравшиеся коты давно уже растеряли последние остатки совести, так что нечего тратить время на подобные статейки. PR - он и в Африке PR. unamused
Регистрация: 2.08.2013
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:03) #
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  •  (2)
online

я поражаюсь, получают зарплаты в миллионы евро, а помогают формой и мячами, или я не прав, действительно, помогают формой и мячами в количестве вагонами?
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: legion СПБ (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Такой же лошара,как и Керж,парни давайте бабло,все будет пучком... blush
Регистрация: 20.10.2017
№4 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: HM2018
Правильно лучше в Монако пробухай.

Может и пробухать, его дело, он никому не обязан.
Регистрация: 7.06.2007
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:46) #
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online

Цитата: HM2018
Правильно лучше в Монако пробухай.

" Не хочу ходить строем, хочу ходить один"
Если у тебя кто-то украл последнюю рубашку , просто потому что дебил , понравилась. Не все святые.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Kazak Bo (Сегодня, 20:44) #
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  •  (4)

HM2018,
Ну и придурок же ты...и в чём КОКОРИН здесь не прав???
Регистрация: 30.10.2016
№1 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 20:39) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно лучше в Монако пробухай.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
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