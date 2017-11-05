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Валерий Карпин: думаю, много голов в матче "Локомотив" - ЦСКА не будет

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин считает, что центральном матче 16-го тура чемпионата России "Локомотив" - ЦСКА не будет забито много мячей.

"После еврокубковой недели и "Локомотив" и ЦСКА сыграли матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. Думаю, что это будет дерби. "Локомотив" идет на первом месте. Надо брать во внимание игру с "Шерифом", пока непонятно, сколько сил затребовал этот соперник. У "Локомотива" есть возможность ротировать состав, хотя играл он позже, чем ЦСКА на два дня. ЦСКА подойдет в полной боевой готовности. Матч будет непростой, много голов, я думаю, что не будет. Позиционная атака – не самая сильная сторона ни той, ни другой команды, поэтому поставлю на ничью 1:1", - цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Карпин Локомотив ЦСКА
Сегодня, 14:22
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