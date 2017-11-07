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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Илья Жигулев: у нас нет больше права на ошибку
Полузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев отметил, что команда больше не имеет права на ошибку, ей необходимо выигрывать все оставшиеся матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2019 года.
"Специфика у нас всегда одна - нам важно забить как можно раньше, но при этом не зацикливаться на этом. Если забьем в начале игры, то все будет хорошо. У нас нет больше права на ошибку, мы с сербами должны были минимум сыграть в ничью (2:3), а армян надо было обыгрывать (0:0), поэтому сейчас надо каждый матч выигрывать. Мы пропустили все три мяча от сербов со стандартов и обязательно будем отрабатывать данный компонент в предверии игры с командой Армении", - цитирует Жигулева ТАСС.
"Специфика у нас всегда одна - нам важно забить как можно раньше, но при этом не зацикливаться на этом. Если забьем в начале игры, то все будет хорошо. У нас нет больше права на ошибку, мы с сербами должны были минимум сыграть в ничью (2:3), а армян надо было обыгрывать (0:0), поэтому сейчас надо каждый матч выигрывать. Мы пропустили все три мяча от сербов со стандартов и обязательно будем отрабатывать данный компонент в предверии игры с командой Армении", - цитирует Жигулева ТАСС.
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