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Илья Максимов: Аршавина сейчас в "Зенит" вернуть – и точно будет не хуже нынешних игроков

Полузащитник тульского "Арсенала" Илья Максимов считает, что полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин не помешал бы нынешним составам "Зенита" и сборной России.

"Аршавина сейчас в "Зенит" вернуть – и точно будет не хуже нынешних игроков. Хотя если они станут чемпионами, никто слова не скажет. Аршавина в сборную? Почему бы и нет? Хотя у нашей команды и так неплохие перспективы", - цитирует Максимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Максимов Аршавин Зенит Сборная России
Сегодня, 22:58
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:29) #
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Если доберёт функцианалки ....то без сомнения...такого креатива и не хватает ЗЕНИТУ... НО ... нужно разобраться С ПОХОЖДЕНИЯМИ ....ЛЕТ ТО НЕ МАЛО... а детей МНОГО...НЕ ПОНЯТНО...правда они у него все симпотняги...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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