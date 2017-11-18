Болельщиков не допустили к Кубку Мира перед матчем "Краснодар" - "Спартак" (видео)

Болельщики, прибывшие к стадиону "Краснодар" заранее, чтобы по предварительному приглашению посмотреть на Кубок Мира не были допущены к мероприятию. Представителей организаторов обнаружить на месте не удалось.При этом одни говорили что проведение мероприятия по доступу к Кубку Мира в преддверии матча "Краснодар" -"Спартак" запретила краснодарская полиция. Однако сами сотрудники полиции это отрицают. Существуют и другие высказывания: например о том, что на месте мероприятия сам Кубок Мира отсутствует, и он был перевезён на некое другое, закрытое для обычных болельщиков мероприятие.Выяснить текущее местоположение Кубка Мира в Краснодаре нам на месте так и не удалось, передает корреспондент