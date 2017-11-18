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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Болельщиков не допустили к Кубку Мира перед матчем "Краснодар" - "Спартак" (видео)
Болельщики, прибывшие к стадиону "Краснодар" заранее, чтобы по предварительному приглашению посмотреть на Кубок Мира не были допущены к мероприятию. Представителей организаторов обнаружить на месте не удалось.
При этом одни говорили что проведение мероприятия по доступу к Кубку Мира в преддверии матча "Краснодар" -"Спартак" запретила краснодарская полиция. Однако сами сотрудники полиции это отрицают. Существуют и другие высказывания: например о том, что на месте мероприятия сам Кубок Мира отсутствует, и он был перевезён на некое другое, закрытое для обычных болельщиков мероприятие.
Выяснить текущее местоположение Кубка Мира в Краснодаре нам на месте так и не удалось, передает корреспондент Rusfootball.info.
При этом одни говорили что проведение мероприятия по доступу к Кубку Мира в преддверии матча "Краснодар" -"Спартак" запретила краснодарская полиция. Однако сами сотрудники полиции это отрицают. Существуют и другие высказывания: например о том, что на месте мероприятия сам Кубок Мира отсутствует, и он был перевезён на некое другое, закрытое для обычных болельщиков мероприятие.
Выяснить текущее местоположение Кубка Мира в Краснодаре нам на месте так и не удалось, передает корреспондент Rusfootball.info.
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