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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Максим Деменко: победа «Спартака» не была лёгкой
Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу красно-белых над «быками» в матче 17-го тура РФПЛ.
«Сегодняшняя победа «Спартака» не была лёгкой. Все мы видели первые минуты матча: Смолов пробил, были и другие моменты. Надо отдать должное красно-белым: они в первом тайме полностью переиграли «Краснодар» в плане физики и быстроты. Наверное, они сами не ожидали такого «Спартака». Краснодарцы доминировали первые минуты, потому что играли дома, плюс пауза в чемпионате помогла. И подхлёст некий был: «Спартак» всё-таки. «Краснодар» показал себя хозяином, но потом москвичи полностью забрали себе инициативу и не дали краснодарцам никаких шансов. Однако не думаю, что владелец клуба Сергей Галицкий станет сейчас менять тренера, потому что осталось три-четыре тура до конца года. Сейчас не будет изменений, а в начале следующего года, может быть, произойдут перемены. Думаю, что разговоры уже ведутся.
Источник: www.championat.com
«Сегодняшняя победа «Спартака» не была лёгкой. Все мы видели первые минуты матча: Смолов пробил, были и другие моменты. Надо отдать должное красно-белым: они в первом тайме полностью переиграли «Краснодар» в плане физики и быстроты. Наверное, они сами не ожидали такого «Спартака». Краснодарцы доминировали первые минуты, потому что играли дома, плюс пауза в чемпионате помогла. И подхлёст некий был: «Спартак» всё-таки. «Краснодар» показал себя хозяином, но потом москвичи полностью забрали себе инициативу и не дали краснодарцам никаких шансов. Однако не думаю, что владелец клуба Сергей Галицкий станет сейчас менять тренера, потому что осталось три-четыре тура до конца года. Сейчас не будет изменений, а в начале следующего года, может быть, произойдут перемены. Думаю, что разговоры уже ведутся.
Источник: www.championat.com
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