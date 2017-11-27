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Маурисио Перейра: в ближайших двух матчах хотим взять шесть очков

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра в интервью официальному сайту клуба над "Уралом" (1:0) в матче 18-го тура РФПЛ.

"Победа – это всегда очень приятно, а три очка важны, тем более что добыты они были в весьма непростых условиях. Было очень холодно, и соперник был силен. Итоговым результатом очень доволен. Думаю, что счет 1:0 справедливый. По ходу матча у нас было несколько моментов, и один из них мы использовали. У соперника тоже были возможности забить, но не так много. Знаю, что раньше Смолов выступал за "Урал", но сейчас он один из лидеров нашей команды и значит для нее очень много. В матче с "Уралом" он использовал свой шанс и принес нам победу. Перед игрой мы не думали о том, на каком месте можем оказаться в случае победы. Мы идем от матча к матчу. Впереди у нас еще две игры. Хотим взять в них шесть очков, чтобы уйти в отпуск в хорошем настроении и с легкой душой", – сказал Перейра.
Теги: Перейра Краснодар Урал
Сегодня, 16:08
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