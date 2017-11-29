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Актер Назаров об ответе Шнуру: получилось интеллигентно, мягко

Актер Дмитрий Назаров рассказал о песне про матч между "Спартаком" и "Зенитом" (3:1).

– Я после нашего поражения от "Зенита" 1:5 увидел видео с песней Шнура – он расхристанный с водкой, сигаретой и, похоже, нетрезвый. Ну, что-то он там радовался по поводу величайшего события.

Мы планировали ответить с Денисом Мацуевым, но он, к сожалению, не смог приехать с гастролей, поэтому мне пришлось отвечать одному.

Получилось интеллигентно, мягко. В общем-то, не произошло ничего особенного. Основной посыл именно в этом – нет ничего особенного в победе над "Зенитом".

– Как долго сочиняли?

– Эти два куплетика родились мгновенно. Когда есть о чем писать, то пишется очень легко и быстро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 22:20
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№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 22:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
А концовка: "а вы! ", потом пауза и улыбка Дмитрия) . Это шедевр. Прям тонко тонко.

А шнур, - это синебот-торчок-гопник лениградский !
Регистрация: 28.11.2017
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