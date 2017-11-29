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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Пассажирские платформы модернизированы на ж/д вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков ЧМ-2018
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Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть (1)
Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть (1)
Актер Назаров об ответе Шнуру: получилось интеллигентно, мягко
Актер Дмитрий Назаров рассказал о песне про матч между "Спартаком" и "Зенитом" (3:1).
– Я после нашего поражения от "Зенита" 1:5 увидел видео с песней Шнура – он расхристанный с водкой, сигаретой и, похоже, нетрезвый. Ну, что-то он там радовался по поводу величайшего события.
Мы планировали ответить с Денисом Мацуевым, но он, к сожалению, не смог приехать с гастролей, поэтому мне пришлось отвечать одному.
Получилось интеллигентно, мягко. В общем-то, не произошло ничего особенного. Основной посыл именно в этом – нет ничего особенного в победе над "Зенитом".
– Как долго сочиняли?
– Эти два куплетика родились мгновенно. Когда есть о чем писать, то пишется очень легко и быстро.
"Спорт-Экспресс"
– Я после нашего поражения от "Зенита" 1:5 увидел видео с песней Шнура – он расхристанный с водкой, сигаретой и, похоже, нетрезвый. Ну, что-то он там радовался по поводу величайшего события.
Мы планировали ответить с Денисом Мацуевым, но он, к сожалению, не смог приехать с гастролей, поэтому мне пришлось отвечать одному.
Получилось интеллигентно, мягко. В общем-то, не произошло ничего особенного. Основной посыл именно в этом – нет ничего особенного в победе над "Зенитом".
– Как долго сочиняли?
– Эти два куплетика родились мгновенно. Когда есть о чем писать, то пишется очень легко и быстро.
"Спорт-Экспресс"
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