Актер Назаров об ответе Шнуру: получилось интеллигентно, мягко

Актер Дмитрий Назаров рассказал о песне про матч между "Спартаком" и "Зенитом" (3:1).– Я после нашего поражения от "Зенита" 1:5 увидел видео с песней Шнура – он расхристанный с водкой, сигаретой и, похоже, нетрезвый. Ну, что-то он там радовался по поводу величайшего события.Мы планировали ответить с Денисом Мацуевым, но он, к сожалению, не смог приехать с гастролей, поэтому мне пришлось отвечать одному.Получилось интеллигентно, мягко. В общем-то, не произошло ничего особенного. Основной посыл именно в этом – нет ничего особенного в победе над "Зенитом".– Эти два куплетика родились мгновенно. Когда есть о чем писать, то пишется очень легко и быстро.