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Геннадий Орлов: надо определиться, "Локомотив" едет на "Сапсане" или на старом паровозе

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы "Зенита" догнать "Локомотив" в турнирной таблице РФПЛ.

"Надо определиться, "Локо" едет на "Сапсане" или на старом паровозе. Выдержит ли этот паровоз или "Сапсан"? Они тоже набрали темп, идут без поражений, и это очень много значит. Более того, добавляются опытнейшие Ари и Чорлука, которые реально усилят команду. Это очень сложный момент для всех соперников. Но, думаю, потери очков будут у всех и тот же "Тосно" даст бой "железнодорожникам". Возможно, с тосненцами "Локомотиву" играть даже труднее, чем с "Зенитом".

Что касается "Зенита", то команде важно обрести своё лицо, свой стиль, поставить игру. А очки — это следствие показываемой игры. Во-первых, надо, чтобы народ был доволен. В "Зените" играют четыре кандидата в сборную Аргентины, и, думаю, тренер этой национальной команды никого просто так брать не будет. Рискнули, взяли молодых, и они должны ещё расти. По забитым и пропущенным голам "Зенит" выглядит очень прилично, лучше "Локомотива", ЦСКА и "Спартака". А вот очков не хватает, шести очков", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

"Чемпионат.сом"
Теги: Локомотив Орлов
Вчера, 22:50
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21
(5)
№21 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Посмотрим по весне, какой у Локомотива запас прочности. Впрочем и у остальных тоже.
Пока Локомотив берет свои очки, пусть без блеска, на зубах, но берет. Семин теплым добрым словом собрал команду.
Регистрация: 19.03.2017
№20 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:13) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
После Спартака что то не вылезал Гена,штудируй дальше кожаную флейту))
Регистрация: 6.04.2016
№19 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Вчера, 23:56) #
  • -1
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Локомотив едет на ЛИТЕРНОМ!!!
В целом можно выделить работу Палыча.
Как ему удалось малыми силами вырваться в лидеры!
Всех игроков расставить по своим местам и умело бороться за высокие места в чемпионате!
ФАРФАН ВСЕХ ВОСХИЩАЕТ своей игрой!!!
Поначалу у Фарфана ничего не получалось, но когда освоился и притёрся, то стал играть лучше!
Последние восемь игр Фарфан ВСЕХ восхищает своим ПРЕОБРАЖЕНИЕМ!
Лидерство неожиданное, с учётом состава и финансов.
Все молодцы, особенно Палыч! Его работа!
Некоторые носом ворочали от игр и работы Палыча, а я просил не торопиться и не давить!
Палыч ГНУЛ свою ГЕНЕРАЛЬНУЮ линию и как ЗАГНУЛ!
Фарфан ЗАБЛИСТАЛ и ВОСХИЩАЕТ, а литерный Локомотив впереди паравоза, на первом месте - ЛЕТИТ на вех ПАРАХ к чемпионству!
Всячески желаем Фарфану ВОСХИЩАТЬ, а Локомотиву дальше БЛИСТАТЬ и занять первое место!
Лидерство Локомотива сейчас вселяет уверенность, а Фарфан многое для этого сделал, как и другие игроки!
Вперёд Локомотив!
Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!!!
Регистрация: 8.05.2017
№18 Написал: rwspartach Россия (Вчера, 23:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Генка успел проехаться по Спартаку и цска,и вот пришла очередь обгадить локомотив...
Регистрация: 1.12.2014
№17 Написал: mospar (Вчера, 23:49) #
  • -1
  •  (3)

Орлов: ..." и еще надо определиться кто сейчас Зенит, бомжи или бакланы".
Регистрация: 20.05.2016
№16 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:47) #
  • +1
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Цитата: Spartacus1971
Орлов в своем стиле,по забитым лучше Спартака,ахах.

пожалейте больного старика.. smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№15 Написал: yuri спб (Вчера, 23:44) #
  • -3
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online

Цитата: Spartacus1971
Это ближе к истине.

Впрочем, если взять в кавычки по "забитым и пропущенным", фразеологизм был бы понятен. Но тут уже вопрос к редакторам.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№14 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 23:42) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
либо Орлов не умеет правильно выражаться

Не умеет и все это знают.


Это ближе к истине.
Регистрация: 12.02.2013
№13 Написал: yuri спб (Вчера, 23:39) #
  • -1
  •  (3)
online

либо Орлов не умеет правильно выражаться

Не умеет и все это знают.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:37) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
на дрезине


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№11 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 23:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: teacher
Spartacus1971,
В статье сказано "ПО ЗАБИТЫМ И ПРОПУЩЕННЫМ"! Сам не тормози!!!


Где там слова,по разнице ?Там по забитым и пропущнным голам написано,так что либо Орлов не умеет правильно выражаться,либо он имел ввиду забитые голы,в любом случае он не прав
Регистрация: 12.02.2013
№10 Написал: yuri спб (Вчера, 23:34) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: FanatFCSM
Как говорится "Лучше выиграть 5 раз по 1-0, чем 1 раз 5-0"

Ну так у Зенита и побед больше чем у Спартака )
При равенстве побед и очков, как раз преимущество у того, кто один раз 5-1, гы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: FanatFCSM Moscow (Вчера, 23:32) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
По забитым и пропущенным голам "Зенит" выглядит очень прилично, лучше "Локомотива", ЦСКА и "Спартака". А вот очков не хватает, шести очков"

Как говорится "Лучше выиграть 5 раз по 1-0, чем 1 раз 5-0"
Забитые мячи он считает grinning

Ну и как всегда "СЕНИТУ НАДО ЭТО, СЕНИТУ НАДО ТО" каждый сезон одно и тоже


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№8 Написал: teacher (Вчера, 23:28) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Spartacus1971,
В статье сказано "ПО ЗАБИТЫМ И ПРОПУЩЕННЫМ"! Сам не тормози!!!
Регистрация: 10.01.2017
№7 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 23:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: teacher
Цитата: Spartacus1971
Орлов в своем стиле,по забитым лучше Спартака,ахах.

У Зенита +18, у Спартака+10. Где Орлов ошибся?


Там не разница мячей,а по забитым,не тормози как Орлов.
Регистрация: 12.02.2013
№6 Написал: teacher (Вчера, 23:14) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Орлов в своем стиле,по забитым лучше Спартака,ахах.

У Зенита +18, у Спартака+10. Где Орлов ошибся?
Регистрация: 10.01.2017
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:12) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Пофеерили в дом. матче со Спартаком и все, как отрезало.
Теперь побеждают те, кто больше бьется за победу, а старый все от своих балета ждет.
Для настоящей игры в стиле Псж, Барсы и прочих у вас состав неукомплектован проц. на 100% т.ч. лучше бы задумались об настрое и бойцовских качествах, чем об красоте не приносящей никаких дивидентов.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Вчера, 23:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Женёка
"Тосно" даст бой "железнодорожникам"

какой на хрен бой?! пятерку не пропустят и то радость будет!!!

Не стал бы загадывать - Локо крайне редко удается играть первым номером, да и после таких поражений должно же у Тосно взыграть чувство собственного достоинства?
Регистрация: 23.03.2016
№3 Написал: makcnmka (Вчера, 23:10) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то он долго молчал. После Спартака) а тут начал, сапсаны... паровозы. Соломку не забыл подстелить... рискнули!!! отвалили бабла! взяли молодых аргентинцев, кандидатов в сборную.... Рискнули! как язык повернулся еще)
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: Женёка Дзержинск (Вчера, 23:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
"Тосно" даст бой "железнодорожникам"

какой на хрен бой?! пятерку не пропустят и то радость будет!!!
Регистрация: 6.05.2009
№1 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 23:03) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Орлов в своем стиле,по забитым лучше Спартака,ахах.
Регистрация: 12.02.2013
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