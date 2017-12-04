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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Геннадий Орлов: надо определиться, "Локомотив" едет на "Сапсане" или на старом паровозе
Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы "Зенита" догнать "Локомотив" в турнирной таблице РФПЛ.
"Надо определиться, "Локо" едет на "Сапсане" или на старом паровозе. Выдержит ли этот паровоз или "Сапсан"? Они тоже набрали темп, идут без поражений, и это очень много значит. Более того, добавляются опытнейшие Ари и Чорлука, которые реально усилят команду. Это очень сложный момент для всех соперников. Но, думаю, потери очков будут у всех и тот же "Тосно" даст бой "железнодорожникам". Возможно, с тосненцами "Локомотиву" играть даже труднее, чем с "Зенитом".
Что касается "Зенита", то команде важно обрести своё лицо, свой стиль, поставить игру. А очки — это следствие показываемой игры. Во-первых, надо, чтобы народ был доволен. В "Зените" играют четыре кандидата в сборную Аргентины, и, думаю, тренер этой национальной команды никого просто так брать не будет. Рискнули, взяли молодых, и они должны ещё расти. По забитым и пропущенным голам "Зенит" выглядит очень прилично, лучше "Локомотива", ЦСКА и "Спартака". А вот очков не хватает, шести очков", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
"Чемпионат.сом"
"Надо определиться, "Локо" едет на "Сапсане" или на старом паровозе. Выдержит ли этот паровоз или "Сапсан"? Они тоже набрали темп, идут без поражений, и это очень много значит. Более того, добавляются опытнейшие Ари и Чорлука, которые реально усилят команду. Это очень сложный момент для всех соперников. Но, думаю, потери очков будут у всех и тот же "Тосно" даст бой "железнодорожникам". Возможно, с тосненцами "Локомотиву" играть даже труднее, чем с "Зенитом".
Что касается "Зенита", то команде важно обрести своё лицо, свой стиль, поставить игру. А очки — это следствие показываемой игры. Во-первых, надо, чтобы народ был доволен. В "Зените" играют четыре кандидата в сборную Аргентины, и, думаю, тренер этой национальной команды никого просто так брать не будет. Рискнули, взяли молодых, и они должны ещё расти. По забитым и пропущенным голам "Зенит" выглядит очень прилично, лучше "Локомотива", ЦСКА и "Спартака". А вот очков не хватает, шести очков", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
"Чемпионат.сом"
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