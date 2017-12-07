Сергей Рыжиков: в "Рубине" долги по зарплате? Ни да, ни нет

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков отказался комментировать информацию о четырехмесячной задолженности по зарплате перед игроками.По информации британских СМИ, суммарная задолженность руководства казанского клуба перед игроками составляет 10 миллионов фунтов.– Извините, комментариев о сложившейся ситуации давать не буду.– Ни да, ни нет. Пока ничего сказать не могу.