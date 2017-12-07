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Сергей Рыжиков: в "Рубине" долги по зарплате? Ни да, ни нет

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков отказался комментировать информацию о четырехмесячной задолженности по зарплате перед игроками.

По информации британских СМИ, суммарная задолженность руководства казанского клуба перед игроками составляет 10 миллионов фунтов.

– Извините, комментариев о сложившейся ситуации давать не буду.

– Подтвердите или опровергните информацию о долгах по зарплате в 4 месяца?

– Ни да, ни нет. Пока ничего сказать не могу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рыжиков Рубин
Сегодня, 00:03
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