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Мутко сменил имя во время обучения в ПТУ с Виктора на Виталия

Завуч техникума водного транспорта Шлиссельбурга Зинаида Ехропова рассказал, что вице-премьер правительства РФ и президент РФС во время учебы в тогдашнем морском ПТУ сменил имя.

– У нас, кстати, осталась поименная книга всех выпускников. Есть запись и о Викторе Леонтьевиче Мутко.

– Стоп-стоп. Почему о Викторе?

– Так он поменял имя: поступал к нам Виктором, а когда заканчивал, взял имя Виталий. Причины не знаю. Да и не уверена, стоит ли на этом заострять внимание. Хотя его звали Витей, а это имя подходит и для Виктора, и для Виталия, – сказала Ехропова.

"Советский спорт"
Теги: Мутко
Сегодня, 19:09
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15
(2)
№15 Написал: Antip7 (Сегодня, 19:49) #
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online

Сейчас обратно имя сменить.. и всё - Виктору Мутко вход в комитет по олимпийским играм опять разрешен
Регистрация: 29.08.2016
№14 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А Виктор-Виталий тем временем ужинает на серебре и кладет с прибором на завуча и перхоть с футбольных сайтов)
Регистрация: 24.04.2009
№13 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 19:46) #
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online

на других ресурсах еще пишут, что и национальность он указал "украинец" smirk
Регистрация: 1.12.2017
№12 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 19:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а может это была наташа мутко? joy
Регистрация: 28.11.2017
№11 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Видимо, явно имел проблемы с законом по малолетке...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только само глупое животное...
Регистрация: 24.09.2013
№10 Написал: Орнитолог (Сегодня, 19:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Из-за анекдота...
- А кем ты хочешь стать?
- Космонавтом!
- Кем-кем?
- Витя!

Цитата: МАРТ
оно Виталия?

вИталию это оно не пускают laughing


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№9 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 19:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
-2

У двоих виталиков моментально пригорело
Регистрация: 2.12.2014
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 19:23) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Без разницы, Виктор, Виталий...В знак протеста, супротив действий МОК, должон в отставку подать, а не смог..Мутко-то не железное...
Регистрация: 21.11.2016
№7 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 19:18) #
  • +3
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Болеет за:
ЦСКА
Сменил имя чтобы не нашли)
Регистрация: 22.11.2009
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:16) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
а мог быть победитеоем по жизни, а ста клоуном с мировым именем


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 19:15) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Надо же - как быстро завуча нашли... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 19:14) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это же каким надо быть поехавшим, чтобы добровольно ВИТАЛИКОМ назваться?
Регистрация: 2.12.2014
№3 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 19:14) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Остановите, остановите... Вите... Вите надо выйти!
Регистрация: 8.08.2016
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:11) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Погоняло? ))
А я думаю, чьи чайники по всей России торгуют...
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:10) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
оно Виталия?
Регистрация: 6.09.2013
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