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ПАО "Россети" не получало разрешение от правительства РФ для участия в сделке по ПФК ЦСКА

В пресс-службе ПАО "Россети" сообщили "Спорт-Экспрессу", что у компании нет необходимого разрешения от правительства России для участия в сделке с ПФК ЦСКА.

Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что ПАО "Россетти" достигли договоренности с президентом армейцев Евгением Гинером о покупке 25-процентного блок-пакета акций клуба. В то же время источник утверждает, что Росимущество уже сообщило сторонам, что сделка одобрена. Теперь решающее слово за правительством РФ.

"Для участия ПАО "Россети" в любой организации, необходима директива правительства РФ и соответствующее решение совета директоров. Соответствующую директиву правительства РФ ПАО "Россети" не получало", – сообщили в пресс-службе ПАО "Россети".
Теги: ЦСКА
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