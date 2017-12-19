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Президент "Ростова": Кириченко предлагали возглавить клуб, но он не вышел на связь

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц сообщил, что до назначения на пост главного тренера Валерия Карпина предложение было сделано Дмитрию Кириченко.

".У нас было всего два кандидата. Валерий Карпин и Дмитрий Кириченко. После матча с "Уфой" мы встретились с Кириченко и предложили рассмотреть его на этот пост. Мы попросили Дмитрия Сергеевича расписать план подготовки и предоставить информацию по формированию тренерского штаба. Нам было важно понять, как Кириченко смотрит на футбол, каким видит развитие команды, как будет готовить команду на сборах и самое важное – как он будет выстраивать отношения с командой. В назначенный день он не предоставил никаких материалов и не вышел на связь, чтобы прояснить ситуацию. Мы восприняли это как отказ от дальнейших переговоров. К нашему большему сожалению, ведь его кандидатуру очень поддерживали наши болельщики", - цитирует Арутюнянца официальный сайт "Ростова".
Теги: Кириченко Ростов
Сегодня, 17:04
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№10 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:05) #
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Болеет за:
«Ростов»
Бредятина
Регистрация: 26.08.2010
№9 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:22) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Был бы нужен, могли поставить И.О. потом планы бы сверстали. А так выпнули, да еще и полили помоями - сам, мол, виноват.
Регистрация: 3.06.2014
№8 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 18:17) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Ростовский армяшка держит всех за душевнобольных Кутарб. Да Кириченко спал и видел себя на посту главного тренера "Ростова" tired_face Ничего не имею против Карпина,но почему тогда не легенда донского футбола С.В.Андреев,который выигрывал чемпионат Македонии?
Регистрация: 20.02.2013
№7 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Сегодня, 18:09) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Как все неожиданно, да, скажете Вы... Но будете вновь обманутыми... или наивными простаками - Слишком велико ныне влияние, на руководство клуба донского, бывших спартаковских функционеров и агентов, пришедших чуть ранее в "Ростов", после ухода штаба Бердыева.. и, наверно, уже тогда запланировавших слив Кучука и облом Дмитрию Кириченко... ради Валеры - отсюда и наплыв спартаковских игроков в команду перед началом сезона. А вспомните, кто был два года назад вице-президентом в Ростове, построившим виллу в теплых забугорных краях и уволенный после прихода Бердыева, но вновь ныне оказывающий влияние на ростовских боссов. Вот вам и все разгадки. А сейчас пытаются убедить ростовчан в чистоплотности взаимоотношений в клубе и около.... придумывая сказки об отказе Кириченко, который две недели назад заявлял в центральных СМИ, что очень хочет быть главным тренером "Ростова"... Так кому вы поверите, уважаемые ?
Регистрация: 16.12.2017
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Не сделал домашку, очень плохой Кириченко.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Warrel Dane
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: Rasmuz (Сегодня, 17:57) #
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Кириченко в очередной раз не вышел на связь. Бедняга.
Регистрация: 29.08.2017
№4 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 17:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
денег наверно на телефоне не было )))
Регистрация: 26.07.2014
№3 Написал: Батька (Сегодня, 17:37) #
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Хах смешно ))
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Valeri Aseev не в свинарнике (Сегодня, 17:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот эта инфа для идиотов.Совок медленно,но верно приближается.
Регистрация: 30.10.2016
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 17:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Этот бред ты можешь втюхивать бабушке Сирануш.
Регистрация: 2.08.2010
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