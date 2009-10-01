Наиль Измайлов: "Спартак" направит обращение в Минспорта для рассмотрения реформ РФПЛ

Заместитель председателя совета директоров столичного "Спартака" Наиль Измайлов сообщил, что клуб скоро направит письма в РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ для рассмотрения предложений реформирования российского футбола.- Сейчас мы готовим письма во все лиги: РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, направляем обращение в Минспорта и надеемся, что на ближайшем исполкоме все наши предложения будут рассмотрены.— Здесь преследуются сразу несколько целей, ведь предложенные реформы точечно направлены на улучшение тех или иных составляющих игры. Но выделю главные приоритеты: это повышение качества самого футбола и рост зрительского интереса к матчам внутреннего чемпионата. Для этого и было выдвинуто предложение о сокращении участников чемпионата страны до 14 команд. Таким образом, зрители получат возможность воочию наблюдать за игрой на комфортабельных, безопасных аренах, к тому же повысится и качество телевизионной картинки, что, по нашему мнению, скажется на общем росте интереса к РФПЛ.