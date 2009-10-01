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Наиль Измайлов: "Спартак" направит обращение в Минспорта для рассмотрения реформ РФПЛ

Заместитель председателя совета директоров столичного "Спартака" Наиль Измайлов сообщил, что клуб скоро направит письма в РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ для рассмотрения предложений реформирования российского футбола.

- Владелец "Спартака" Леонид Федун совсем недавно выступил с предложением провести в российском футболе ряд реформ. Какая работа ведётся клубом для реализации этих предложений?

- Сейчас мы готовим письма во все лиги: РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, направляем обращение в Минспорта и надеемся, что на ближайшем исполкоме все наши предложения будут рассмотрены.

- Зачем так радикально менять привычную структуру популярной игры?

— Здесь преследуются сразу несколько целей, ведь предложенные реформы точечно направлены на улучшение тех или иных составляющих игры. Но выделю главные приоритеты: это повышение качества самого футбола и рост зрительского интереса к матчам внутреннего чемпионата. Для этого и было выдвинуто предложение о сокращении участников чемпионата страны до 14 команд. Таким образом, зрители получат возможность воочию наблюдать за игрой на комфортабельных, безопасных аренах, к тому же повысится и качество телевизионной картинки, что, по нашему мнению, скажется на общем росте интереса к РФПЛ.

RT
Теги: Спартак
Сегодня, 17:13
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14
(3)
№14 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 19:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
два дебила это сила. свинные рули наверное забыли. что за вмешательство властных структур следует отстранение клубов от еврокубков и сборной от крупных турниров.
дают лишний повод скинуть нас с домашнего чм.
и футбол в стране это не только спартак. есть еще множество клубов.

спартак- народный, остальные ненародные,
Регистрация: 1.02.2015
№13 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:53) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батяня
Цитата: Skyline
за вмешательство властных структур следует отстранение клубов от еврокубков и сборной от крупных турниров.
дают лишний повод скинуть нас с домашнего чм.

Это кто властные структуры - Федун и Измайлов? Ты в своём уме?

если внимательно прочитаешь весь текст. таких вопросов не должно возникать.


--------------------
Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
№12 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:47) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
"Реформатор" Газзаев тоже бредовые идеи продвигал, пока хохлы не майданулись. Может вообще оставить в РФПЛ пять или шесть клубов, пусть разыгрывают между собой путёвки в еврокубки? Чем не зрелище и поля нормальные и картинка, только о региональном футболе придётся забыть.
Регистрация: 29.10.2010
№11 Написал: Rasmuz (Сегодня, 18:43) #
  • 0
  •  (2)

Измайлов и Федун рьяно взялись за общее дело для своей пользы.
Регистрация: 29.08.2017
№10 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 18:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
за вмешательство властных структур следует отстранение клубов от еврокубков и сборной от крупных турниров.
дают лишний повод скинуть нас с домашнего чм.

Это кто властные структуры - Федун и Измайлов? Ты в своём уме?


--------------------
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№9 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 18:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: tfu
надо увеличивать количество команд, а не уменьшать

laughing За счет чего и кого?
Регистрация: 20.02.2013
№8 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:11) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вот идиот! Качество картинки ему не нравится... laughing О своем кармане думаешь, федун...


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
надо увеличивать количество команд, а не уменьшать

и кто играть будет ?
у нас почти половина команд с фин. проблемами, я уже не пишу по ФНЛ, там еще хуже


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:11) #
  • -2
  •  (4)

Он Сибирь и Дальний Восток хочет убрать! И устроить такой между собойчик Там же не люди а поставщики энерго ресурсов пусть работают во благо питерского Зенита и еже с ним! rage
Регистрация: 11.04.2016
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:07) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
В принципе верно, не будет командой предоставлены гарантии бюджета на год не меньше 30 лимонов, пускай играет в ФНЛ. При нынешнем фин. кризисе 14 команд хватит с краем.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Warrel Dane
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
надо увеличивать количество команд, а не уменьшать


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: Valeri Aseev не в свинарнике (Сегодня, 17:27) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну-ну.Походу пипец чемпионату придет скоро.Кули реформаторы...Пару уголовных дел на судей и договорняки. И все.А эти реформы,очередной распил.
Регистрация: 30.10.2016
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:27) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
два дебила это сила. свинные рули наверное забыли. что за вмешательство властных структур следует отстранение клубов от еврокубков и сборной от крупных турниров.
дают лишний повод скинуть нас с домашнего чм.
и футбол в стране это не только спартак. есть еще множество клубов.


--------------------
Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:21) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Сибирь»
- Зачем так радикально менять привычную структуру популярной игры?


а ты забыл, авторишкак, как Фурсенко менял всё?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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