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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Наиль Измайлов: "Спартак" направит обращение в Минспорта для рассмотрения реформ РФПЛ
Заместитель председателя совета директоров столичного "Спартака" Наиль Измайлов сообщил, что клуб скоро направит письма в РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ для рассмотрения предложений реформирования российского футбола.
- Владелец "Спартака" Леонид Федун совсем недавно выступил с предложением провести в российском футболе ряд реформ. Какая работа ведётся клубом для реализации этих предложений?
- Сейчас мы готовим письма во все лиги: РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, направляем обращение в Минспорта и надеемся, что на ближайшем исполкоме все наши предложения будут рассмотрены.
- Зачем так радикально менять привычную структуру популярной игры?
— Здесь преследуются сразу несколько целей, ведь предложенные реформы точечно направлены на улучшение тех или иных составляющих игры. Но выделю главные приоритеты: это повышение качества самого футбола и рост зрительского интереса к матчам внутреннего чемпионата. Для этого и было выдвинуто предложение о сокращении участников чемпионата страны до 14 команд. Таким образом, зрители получат возможность воочию наблюдать за игрой на комфортабельных, безопасных аренах, к тому же повысится и качество телевизионной картинки, что, по нашему мнению, скажется на общем росте интереса к РФПЛ.
RT
- Владелец "Спартака" Леонид Федун совсем недавно выступил с предложением провести в российском футболе ряд реформ. Какая работа ведётся клубом для реализации этих предложений?
- Сейчас мы готовим письма во все лиги: РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, направляем обращение в Минспорта и надеемся, что на ближайшем исполкоме все наши предложения будут рассмотрены.
- Зачем так радикально менять привычную структуру популярной игры?
— Здесь преследуются сразу несколько целей, ведь предложенные реформы точечно направлены на улучшение тех или иных составляющих игры. Но выделю главные приоритеты: это повышение качества самого футбола и рост зрительского интереса к матчам внутреннего чемпионата. Для этого и было выдвинуто предложение о сокращении участников чемпионата страны до 14 команд. Таким образом, зрители получат возможность воочию наблюдать за игрой на комфортабельных, безопасных аренах, к тому же повысится и качество телевизионной картинки, что, по нашему мнению, скажется на общем росте интереса к РФПЛ.
RT
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