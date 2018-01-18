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Григорий Иванов: согласен, что не нужно привозить откровенный хлам, но критерии на легионеров надо смягчать (1)
Никита Симонян: травма Джикии – беда для "Спартака"
Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян выразил мнение, что возвращение в сборную защитников ЦСКА Сергея Игнашевича и братьев Василия и Алексея Березуцких является неплохой идеей.
В четверг Джикия получил травму в товарищеском матче против "Шанхай Шанган". По словам руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, у игрока подозрение на повреждение крестообразных связок.
– Очень неприятная новость, – сказал Симонян о травме Джикии. – Дай Бог, чтобы обошлось. Если правда кресты, то он может и чемпионат мира пропустить.
– Кем можно заменить Джикию в сборной?
– Уверен, что Станислав Саламович (Черчесов) сможет найти правильное решение.
– Есть мнение, что стоит попросить вернутся в сборную Игнашевича и братьев Березуцких.
– Это неплохая идея. Но тут главное, в каком состоянии они будут находится перед чемпионатом мира. И возраст тут не имеет значение. Кто-то завершает карьеру в 28-30 лет, а кто-то играет до 50-и. В ЦСКА сейчас нет замены Березуцким и Игнашевичу. И домашний мундиаль станет для них последним крупным турниром. А может, за эти полгода сверкнет какая-нибудь новая звезда.
А травма Джикии – беда для "Спартака". Команде ведь играть еще с "АтлетикоМ" в Лиге Европы, в чемпионате много встреч. Будем надеется, что все обойдется.
"Спорт-Экспресс"
В четверг Джикия получил травму в товарищеском матче против "Шанхай Шанган". По словам руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, у игрока подозрение на повреждение крестообразных связок.
– Очень неприятная новость, – сказал Симонян о травме Джикии. – Дай Бог, чтобы обошлось. Если правда кресты, то он может и чемпионат мира пропустить.
– Кем можно заменить Джикию в сборной?
– Уверен, что Станислав Саламович (Черчесов) сможет найти правильное решение.
– Есть мнение, что стоит попросить вернутся в сборную Игнашевича и братьев Березуцких.
– Это неплохая идея. Но тут главное, в каком состоянии они будут находится перед чемпионатом мира. И возраст тут не имеет значение. Кто-то завершает карьеру в 28-30 лет, а кто-то играет до 50-и. В ЦСКА сейчас нет замены Березуцким и Игнашевичу. И домашний мундиаль станет для них последним крупным турниром. А может, за эти полгода сверкнет какая-нибудь новая звезда.
А травма Джикии – беда для "Спартака". Команде ведь играть еще с "АтлетикоМ" в Лиге Европы, в чемпионате много встреч. Будем надеется, что все обойдется.
"Спорт-Экспресс"
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