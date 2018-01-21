Массимо Каррера: никаких предложений, никаких запросов по Квинси "Спартак" не получал

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал понять, что клуб не получал запросов по лидеру атак клуба Квинси Промесу.Ранее в СМИ появилась информация об интересе к форварду со стороны "Саутгемптона". В текущем сезоне голландец провел 25 матчей, забил 15 голов и сделал 10 передач.– Это только слухи! На данный момент Промес – наш игрок. Как и все, у кого действует контракт со "Спартаком". Никаких предложений, никаких запросов по Квинси клуб не получал. По крайней мере, насколько знаю я. Но окончательное решение принимают руководители "Спартака".