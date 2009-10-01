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Источник: Артем Дзюба и Новосельцев завтра перейдут в тульский "Арсенал"

Сделка по переходу в тульский "Арсенал" на правах аренды футболистов петербургского "Зенита" нападающего Артема Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева завершится до четверга, сообщает "Р-Спорт".

"Сообщения о том, что Дзюба и Новосельцев уже перешли в "Арсенал" на правах аренды, нельзя назвать правдой. Это должно произойти до ближайшего четверга", - сказал источник.
Теги: Дзюба Новосельцев Зенит Арсенал Тула
Вчера, 21:44
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№8 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 00:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да ну нах, пусть пасьянс на лавке у голубых раскладывают. Говорят примета такая где Дзюба - там трофей
Регистрация: 30.08.2009
№7 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:59) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
два говна питерских
Регистрация: 6.04.2016
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:53) #
  • -5
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Цитата: Kytarba
Kytarba

пля, да ты миллионер что-ли? на тупизне заработал?! laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 23:41) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Побыстрее уже оформите трансферы этих леквидов


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: Kytarba Сочи (Вчера, 23:39) #
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: ooVoo
Дзюба - за трофеями.. удачки


Ясли пля.Одно и тоже.Совок в умах Россиян глубоко сидит.Ордена пля,грамота трофеи joy Человек за 2 года не меньше 10 мил.евро заработал,эти шавки пля на сайте вряд ли 10 тысяч заработали а,всё п1здят трофеи joy joy Дзюба в 2015 в феврале перешел в "Зенит" а,в 2017 уже 100 матчей провел за клуб.Это все деньги. В первый же год играя за "Зенит" в 30 матчах во всех турнирах забил больше двадцати гола,в Лиге Чемпионов установил рекорд по числу голов, забитых россиянами в рамках одного сезона, — 6 голов в групповой стадии турнира . в Апреле 2016 года забил 100-й гол в карьере..трофей пля joy joy
Регистрация: 17.03.2008
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:17) #
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Цитата: следующий
Удачи Новосельцеву. Надеюсь он обретет хорошую форму.
Сборной нужен ЦЗ.

Нужен.. Но явно не он!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: ooVoo Moscow (Вчера, 22:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дзюба - за трофеями.. удачки
Регистрация: 3.11.2010
№1 Написал: следующий (Вчера, 22:40) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Челси»
Удачи Новосельцеву. Надеюсь он обретет хорошую форму.
Сборной нужен ЦЗ.
Регистрация: 14.12.2012
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