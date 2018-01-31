Александр Селихов: Джикия даже после травмы ведет себя как лидер и боец

Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал о настроении защитника Георгия Джикии, который получил тяжелую травму колена на сборах в ОАЭ.– Уже когда он закричал. Конечно, все надеялись, что обойдется, но смысла гадать не было. Просто ждали диагноза. И он оказался плохим, – отметил голкипер.– А он не может не бодрячком! Всегда шутит, улыбается. Даже после травмы ведет себя как настоящий боец и лидер. Его и поддерживать, кажется, не особо было нужно, потому что он воспринял все со смехом и улыбкой. Дай бог, чтобы он спокойно восстановился и все прошло хорошо.– Все зависит от него и от тех, кто будет заниматься его восстановлением. А так, конечно, хотел бы увидеть Джикию на чемпионате. Давно еще сказал, что он надежда нашей сборной.