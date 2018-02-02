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Юрий Сёмин: у "Локомотива" ещё всё непонятно, поэтому Каррера ничего не увидел

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал сообщение о том, что рулевой "Спартака" Массимо Каррера наблюдал за товарищеской игрой "железнодорожников" с "Осиеком", которая состоялась сегодня в Марбелье.

"Я бы на месте Карреры никаких выводов не сделал. Наблюдал и наблюдал. У нас ещё всё непонятно, поэтому он ничего не увидел. Следующий матч "Спартака", может быть, и посмотрим", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Локомотив
Вчера, 23:34
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4
(0)
№4 Написал: етер Москва (Сегодня, 00:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим , посмотрим , что понятно непонятно )) Палычь - уважуха !


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Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было..
Регистрация: 7.12.2017
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 00:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Следующий матч "Спартака", может быть, и посмотрим"
Посмотрите, но выводов тоже не делайте.
Надо объяснять причину? ))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:01) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
побздихивает дрезина,от себя нужно отталкиваться в первую очередь,а у них даже тут трусливый автобус))
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:46) #
  • +4
  •  (6)

у спартака тоже пока всё "не понятно".. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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