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Кевин Кураньи: если бы меня позвали в "Динамо", возможно, принял бы предложение

Экс-форвард "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал, что подумал бы над предложением вернуться в Россию.

"Россия, Москва и "Динамо" - это особенные слова в моей жизни и карьере. Конечно, за время игры в клубе я успел обзавестись с друзьями, общение с которыми не закончилось после моего отъезда.

Я постоянно переписываюсь с огромным количеством людей из Москвы, с фанатами "Динамо" и с моими друзьями, которые работают в клубе. Так что вполне понятно, почему мне так нравятся и язык, и русские люди. Если бы меня позвали в "Динамо", возможно, принял бы предложение. Сейчас, после завершения карьеры, у меня есть время подумать, в каком направлении двигаться.

Ближайшие год-два-три, а потом - кто знает? Я был бы не против вернуться в Россию в новом качестве. Так что все возможно", - передает слова Кураньи RT.
Теги: Кураньи Динамо
Сегодня, 12:32
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