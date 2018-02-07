Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Понтус Вернблум: Гончаренко пришла в голову чертова идея поставить меня в защиту

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о трудностях на зимних сборах армейцев в Марбелье.

"Уже семь лет подряд мы живём в одном и том же отеле. Такое чувство, что суммарно я провёл здесь целый год своей жизни. Тут не так плохо, но мы тренируемся, как свиньи, и сохранять позитив трудно. Но это лучше, чем быть в России.

Чёрт, два месяца одних тренировок, больше ничего. А уже совсем скоро играть с "Црвеной Звездой".

В товарищеском матче с "Эльче" Гончаренко пришла в голову эта чёртова идея. За то время, пока мы на сборах, меня успели перевести из нападения в полузащиту, а из полузащиты – в защиту. О чём они только думают!" - цитирует Вернблума "Чемпионат" со ссылкой на G?teborg-Posten.
Теги: Вернблум ЦСКА
Сегодня, 12:57
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:04) #
  • 0
  •  (0)
online

То что тренер предлагает ...не оспаривают ....а принимают....если дорос до тренера ....то тренируй...б-я Звезда ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ....если бы не ЦСКА...Тебя бы в Европе никто не узнал...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.