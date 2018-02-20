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Вандерсон: Погребняк - профессионал, он никогда не нарушал дисциплину

Бывший форвард "Динамо" Вандерсон, перешедший в турецкий "Аланьяспор", рассказал о выступлении за бело-голубых.

– Вы поехали в Турцию, так как у вас не было предложений в России?

– Предложения были, но я сам не хотел оставаться. В России я сделал хорошую карьеру. Теперь же захотелось уехать в другую страну. Мы с семьей подумали и решили, что будет лучше сменить обстановку.

– На расторжении контракта настоял клуб?

– Нет, мы вместе договорились. У меня были определенные ожидания, они не оправдались, то же самое со стороны клуба. Вот мы и решили, что будет лучше расторгнуть соглашение.

– Проблем с гендиректором клуба Евгением Муравьевым не возникало?

– В "Динамо" вообще ни с кем не было проблем. Все остались довольны решением – ни споров, ни конфликтов. При расторжении контракта общался с другим человеком. А с Муравьевым говорил только один раз, сообщил, что не всем доволен и хотел бы уйти. Когда приехал из отпуска, поговорил с его ассистентом. Так что ничего плохого о Муравьеве сказать не могу, со мной он не ссорился.

– По утверждениям Погребняка, Муравьеву не нравится, что его зарплата ниже, чем у некоторых игроков…

– Да, слышал об этом. Сложно что-то комментировать. Ну, а мы, игроки, в чем виноваты? Клуб же предлагает высокие зарплаты.

– "Динамо" расторгло контракт с Погребняком, так как он съездил в Турин на матч "Ювентуса". На вашей памяти это самая странная причина для расставания с игроком?

– Очень странная! Впервые такое вижу. Погребняк – профессионал, он никогда не нарушал дисциплину. Не знаю всю историю в деталях, но так с игроком на моей памяти еще нигде не поступали.

– Что скажете о времени, проведенном в "Динамо"?

– Все случилось не так, как я себе представлял. Конечно, думал, что буду больше играть. Но опыт полезный, мне понравилось жить в Москве. Я познакомился с хорошими людьми, так что в целом был счастлив, – передает слова Вандерсона "СЭ".
Теги: Вандерсон Погребняк Динамо
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну да... Вместо тренировки сгонял на матч Ювентуса laughing


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Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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