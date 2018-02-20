Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:00
Девятая попытка Месси забить в ворота "Челси" и встреча победителей Лиги Европы последних четырех лет
Девятая попытка Месси забить в ворота "Челси" и встреча победителей Лиги Европы последних четырех лет
Вчера, 22:19
Александр Бубнов: Смолов – перераскрученный форвард (6)
Александр Бубнов: Смолов – перераскрученный форвард (6)
Вчера, 21:15
Илья Максимов переведен в дубль тульского "Арсенала" (3)
Илья Максимов переведен в дубль тульского "Арсенала" (3)
Вандерсон: Погребняк - профессионал, он никогда не нарушал дисциплину
Бывший форвард "Динамо" Вандерсон, перешедший в турецкий "Аланьяспор", рассказал о выступлении за бело-голубых.
– Вы поехали в Турцию, так как у вас не было предложений в России?
– Предложения были, но я сам не хотел оставаться. В России я сделал хорошую карьеру. Теперь же захотелось уехать в другую страну. Мы с семьей подумали и решили, что будет лучше сменить обстановку.
– На расторжении контракта настоял клуб?
– Нет, мы вместе договорились. У меня были определенные ожидания, они не оправдались, то же самое со стороны клуба. Вот мы и решили, что будет лучше расторгнуть соглашение.
– Проблем с гендиректором клуба Евгением Муравьевым не возникало?
– В "Динамо" вообще ни с кем не было проблем. Все остались довольны решением – ни споров, ни конфликтов. При расторжении контракта общался с другим человеком. А с Муравьевым говорил только один раз, сообщил, что не всем доволен и хотел бы уйти. Когда приехал из отпуска, поговорил с его ассистентом. Так что ничего плохого о Муравьеве сказать не могу, со мной он не ссорился.
– По утверждениям Погребняка, Муравьеву не нравится, что его зарплата ниже, чем у некоторых игроков…
– Да, слышал об этом. Сложно что-то комментировать. Ну, а мы, игроки, в чем виноваты? Клуб же предлагает высокие зарплаты.
– "Динамо" расторгло контракт с Погребняком, так как он съездил в Турин на матч "Ювентуса". На вашей памяти это самая странная причина для расставания с игроком?
– Очень странная! Впервые такое вижу. Погребняк – профессионал, он никогда не нарушал дисциплину. Не знаю всю историю в деталях, но так с игроком на моей памяти еще нигде не поступали.
– Что скажете о времени, проведенном в "Динамо"?
– Все случилось не так, как я себе представлял. Конечно, думал, что буду больше играть. Но опыт полезный, мне понравилось жить в Москве. Я познакомился с хорошими людьми, так что в целом был счастлив, – передает слова Вандерсона "СЭ".
– Вы поехали в Турцию, так как у вас не было предложений в России?
– Предложения были, но я сам не хотел оставаться. В России я сделал хорошую карьеру. Теперь же захотелось уехать в другую страну. Мы с семьей подумали и решили, что будет лучше сменить обстановку.
– На расторжении контракта настоял клуб?
– Нет, мы вместе договорились. У меня были определенные ожидания, они не оправдались, то же самое со стороны клуба. Вот мы и решили, что будет лучше расторгнуть соглашение.
– Проблем с гендиректором клуба Евгением Муравьевым не возникало?
– В "Динамо" вообще ни с кем не было проблем. Все остались довольны решением – ни споров, ни конфликтов. При расторжении контракта общался с другим человеком. А с Муравьевым говорил только один раз, сообщил, что не всем доволен и хотел бы уйти. Когда приехал из отпуска, поговорил с его ассистентом. Так что ничего плохого о Муравьеве сказать не могу, со мной он не ссорился.
– По утверждениям Погребняка, Муравьеву не нравится, что его зарплата ниже, чем у некоторых игроков…
– Да, слышал об этом. Сложно что-то комментировать. Ну, а мы, игроки, в чем виноваты? Клуб же предлагает высокие зарплаты.
– "Динамо" расторгло контракт с Погребняком, так как он съездил в Турин на матч "Ювентуса". На вашей памяти это самая странная причина для расставания с игроком?
– Очень странная! Впервые такое вижу. Погребняк – профессионал, он никогда не нарушал дисциплину. Не знаю всю историю в деталях, но так с игроком на моей памяти еще нигде не поступали.
– Что скажете о времени, проведенном в "Динамо"?
– Все случилось не так, как я себе представлял. Конечно, думал, что буду больше играть. Но опыт полезный, мне понравилось жить в Москве. Я познакомился с хорошими людьми, так что в целом был счастлив, – передает слова Вандерсона "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.