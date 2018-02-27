Леонид Федун: "Спартак" предлагал всё оплатить, чтобы был футбол, а не то, что будет в Самаре

Президент "Спартака" Леонид Федун поделился мыслями о предстоящем матче с "Крыльями Советов" в рамках 1/4 финала Кубка России.– Здесь от меня ничего не зависит. Но я бы никому не посоветовал играть в "минус 18", как ожидается по Гидрометцентру. Решение об игре не мое, это решение РФС и инспектора матча, которое будет принято накануне встречи. К сожалению, такой регламент.– Сейчас уже бесполезно говорить. Мы и предлагали сыграть в Сочи, все оплатить – только ради того, чтобы был футбол, а не то, что будет в среду в Самаре.