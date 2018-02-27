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Леонид Федун: "Спартак" предлагал всё оплатить, чтобы был футбол, а не то, что будет в Самаре

Президент "Спартака" Леонид Федун поделился мыслями о предстоящем матче с "Крыльями Советов" в рамках 1/4 финала Кубка России.

– Как играть в таких условиях и что предпринимали, чтобы перенести матч?

– Здесь от меня ничего не зависит. Но я бы никому не посоветовал играть в "минус 18", как ожидается по Гидрометцентру. Решение об игре не мое, это решение РФС и инспектора матча, которое будет принято накануне встречи. К сожалению, такой регламент.

– Вы предлагали проводить такие матчи на стадионах ЧМ-2018 и использовать принцип климатического календаря. Почему бы сейчас не сыграть все четвертьфиналы в Сочи, где комфортные "плюс 15"?

– Сейчас уже бесполезно говорить. Мы и предлагали сыграть в Сочи, все оплатить – только ради того, чтобы был футбол, а не то, что будет в среду в Самаре.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Спартак Крылья Советов
Вчера, 23:23
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12
(2)
№12 Написал: Foot_ball (Сегодня, 00:42) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
благодарите мудко и фурсенко с мюллером.это они придумали что в феврале можно играть футбол в россии.каким надо быть ди-лом
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:41) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Засунь в жопу себе свои деньги

Засунь себе в жопу свои тупорылые рассуждения калоша московская отмороженная
Ваша группа в ЛЧ позорище полное, Базель всосал по гланды, а Севилья которая причмокивала на Открытии, возила твой хваленый МЮ неделю назад как хотела, чудо что Де Хеа выдал супер игру и спас свою команду от поражения
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:30) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Такие матчи нужно играть в конце марта, но никак не в конце февраля.
И не все за деньги можно купить, если уж жребий так пал, то будьте добры.
А то сколько было вони, когда Локо в предверии важных матчей в ЛЕ отказали в переносе матча на весну. Конечно, блеать, когда еще Локо приедет в Хабаровск, надо хоть о себе хоть какую-то память оставить, пусть и негативную.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:24) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Засунь в жопу себе свои деньги, не всё покупается. Это вы так за КР усираетесь, страшно представить как расстроились когда от дна испанского влетели))))
Севилья показала уровень вашей группы в ЛЧ, дома бездарно слилась Атлетико 2-5)))))))
А брянский валенок говорил, что группа топ))))


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:23) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Главный заговорил, переживает, что его самое неудачное бизнес-предприятие в жизни, может завянуть, только что начав всходить.
Не беспокойся, Арнольдыч, звенеть у свиней на морозе нечему.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 00:19) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Clover
Цитата: Ssakoll2
А в еврокубке

В этом сезоне вы не играли ни с одной командой уровня даже Атлетика. И уж точно в гостях ее не обыгрывали. А уж 5-1 одной из лучших команд Испании - у вас вообще в жизни не было. Так что не вам вообще квакать про турнир, из которого вас выкинула, треху отгрузив, единственная команда в одном городе. Точно - одна команда там, да одна стая бакланья помойного.
И да - на стадионе Тушино заметно теплее, он не продувается.
И еще - это для вас "в фефрале" играть непривычно. Только фе-фе-флом торговать в своем любимом пердиве, дойдете разок до полуфинала лучшего турнира планеты - раскроете сосало. Ах, вас снова в него и на порог не пустили? Ну тогда ныряйте в тину, и чтоб вас никто не видел

Очередной словесный понос не в тему, как всегда.
Вас середняк этой же лиги пинком под зад вынес, треху отгрузив. Все прошли в весну, а вы соснули. И что угодно можешь писать, но вы снова облажались, stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№6 Написал: Clover (Сегодня, 00:12) #
  • -4
  •  (10)

Цитата: Ssakoll2
А в еврокубке

В этом сезоне вы не играли ни с одной командой уровня даже Атлетика. И уж точно в гостях ее не обыгрывали. А уж 5-1 одной из лучших команд Испании - у вас вообще в жизни не было. Так что не вам вообще квакать про турнир, из которого вас выкинула, треху отгрузив, единственная команда в одном городе. Точно - одна команда там, да одна стая бакланья помойного.
И да - на стадионе Тушино заметно теплее, он не продувается.
И еще - это для вас "в фефрале" играть непривычно. Только фе-фе-флом торговать в своем любимом пердиве, дойдете разок до полуфинала лучшего турнира планеты - раскроете сосало. Ах, вас снова в него и на порог не пустили? Ну тогда ныряйте в тину, и чтоб вас никто не видел


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 00:00) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
А в еврокубке вы как бы сейчас играли? Для вас весьма непривычно играть в феврале, понимаю...
Сейчас в Москве -19 ( ощущается, как -30) Завтра -13 днём и -20 ночью. В Тушино явно холоднее будет.
В погоде никто не виноват. В Европе никто не переносит матчи на другие стадионы. Либо играют, либо переносят на другую дату. Но в этом году переносить некуда... летом ЧМ.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№4 Написал: Карабас-Барабас (Вчера, 23:55) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
а у нас стадион тёплый, а у Вас?
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:54) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Кому и сколько предлагали? Либо не тому, либо - мало.


Лишь бы перднуть, на большее способностей не хватает?
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Вчера, 23:50) #
  • -5
  •  (13)

Цитата: acetophenon
Кому и сколько предлагали? Либо не тому, либо - мало.

Баварии, и немало... Мало вы Динамо СПб предлагали, потому и бакланите теперь мимо турнира


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 23:41) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Кому и сколько предлагали? Либо не тому, либо - мало.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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