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Константин Рауш: в "Динамо" адаптировался быстро

Защитник "Динамо" Константин Рауш заявил, что соскучился по официальным играм.

"Я быстро адаптировался в команде, что неудивительно – здесь отличный коллектив. Когда прибыл на сбор "Динамо", то уже находился в тонусе, так как после зимнего перерыва в Германии успел сыграть два матча за "Кёльн".

Конечно, за время подготовки соскучился по официальным играм, поэтому не терпится выйти, наконец, на поле и сразиться за победу с "Уфой". И, безусловно, с волнением ожидаю первого домашнего матча. Очень хочется, чтобы на него пришло как можно больше наших болельщиков, ведь в Германии именно они зачастую становятся тем фактором, который помогает принимающей команде добиться успеха", – цитирует Рауша "Р-Спорт".
Теги: Рауш Динамо
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