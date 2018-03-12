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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:02
Анатолий Бышовец: вызов Габулова в сборную? Его опыт необходим в том числе и в работе с вратарями (1)
Анатолий Бышовец: вызов Габулова в сборную? Его опыт необходим в том числе и в работе с вратарями (1)
17:00
Денисова и Дзюбы по-прежнему не хватает. Черчесов огласил заявку сборной России на ближайшие игры (2)
Денисова и Дзюбы по-прежнему не хватает. Черчесов огласил заявку сборной России на ближайшие игры (2)
Сергей Андреев: Дзюба еще не наиграл на то, чтобы его позвали в сборную
Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев отметил, что нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба еще не заслужил вызова в сборную России.
– Определение состава – прерогатива главного тренера. Это раз. А почему Черчесов должен был вызвать Дзюбу? По-моему, все логично, – сказал Андреев.
– В первых двух весенних турах Артем забил и отдал голевой пас, Заболотный полезными действиями не отметился.
– И что теперь? Это работа Дзюбы, он и должен так делать. Но вообще-то за последние семь месяцев на счету этого форварда всего два мяча в чемпионате… Это статистика. Я не исключаю еще и другого варианта.
– Какого?
– Вспомните, сколько шума наделали эти "усы" в исполнении Дзюбы и Кокорина. Трудно сказать, простил ли тренер Артема. Но это мои догадки. Правда, хочу подчеркнуть, что у Дзюбы не должно быть никаких обид по поводу не вызова в сборную.
– Все, значит, закономерно?
– На мой взгляд, да. Пока Дзюба еще не наиграл на то, чтобы его позвали в национальную команду. Пусть еще забьет, отдаст. Нужны же действия! Тогда, может быть, Черчесов его еще и пригласит на две последних контрольных встречи.
"Спорт-Экспресс"
– Определение состава – прерогатива главного тренера. Это раз. А почему Черчесов должен был вызвать Дзюбу? По-моему, все логично, – сказал Андреев.
– В первых двух весенних турах Артем забил и отдал голевой пас, Заболотный полезными действиями не отметился.
– И что теперь? Это работа Дзюбы, он и должен так делать. Но вообще-то за последние семь месяцев на счету этого форварда всего два мяча в чемпионате… Это статистика. Я не исключаю еще и другого варианта.
– Какого?
– Вспомните, сколько шума наделали эти "усы" в исполнении Дзюбы и Кокорина. Трудно сказать, простил ли тренер Артема. Но это мои догадки. Правда, хочу подчеркнуть, что у Дзюбы не должно быть никаких обид по поводу не вызова в сборную.
– Все, значит, закономерно?
– На мой взгляд, да. Пока Дзюба еще не наиграл на то, чтобы его позвали в национальную команду. Пусть еще забьет, отдаст. Нужны же действия! Тогда, может быть, Черчесов его еще и пригласит на две последних контрольных встречи.
"Спорт-Экспресс"
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