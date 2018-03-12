Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Андреев: Дзюба еще не наиграл на то, чтобы его позвали в сборную

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев отметил, что нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба еще не заслужил вызова в сборную России.

– Определение состава – прерогатива главного тренера. Это раз. А почему Черчесов должен был вызвать Дзюбу? По-моему, все логично, – сказал Андреев.

– В первых двух весенних турах Артем забил и отдал голевой пас, Заболотный полезными действиями не отметился.

– И что теперь? Это работа Дзюбы, он и должен так делать. Но вообще-то за последние семь месяцев на счету этого форварда всего два мяча в чемпионате… Это статистика. Я не исключаю еще и другого варианта.

– Какого?

– Вспомните, сколько шума наделали эти "усы" в исполнении Дзюбы и Кокорина. Трудно сказать, простил ли тренер Артема. Но это мои догадки. Правда, хочу подчеркнуть, что у Дзюбы не должно быть никаких обид по поводу не вызова в сборную.

– Все, значит, закономерно?

– На мой взгляд, да. Пока Дзюба еще не наиграл на то, чтобы его позвали в национальную команду. Пусть еще забьет, отдаст. Нужны же действия! Тогда, может быть, Черчесов его еще и пригласит на две последних контрольных встречи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Андреев Дзюба Черчесов Сборная России
Сегодня, 19:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: nogomyach Россия (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Габулов и Черышев точно наиграли. worried


--------------------
Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 19:41) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Blessing
Ага, Габулов наиграл.

Там вообще мало кто наиграл
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:39) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ага, Габулов наиграл.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.