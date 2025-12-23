Губерниев - о Карпине в "Динамо": свернул не туда

"Для меня его работа в "Динамо" - разочарование, хоть я и отношусь к нему очень хорошо, и даже себе позволяю, допустим, какие-то критические стрелы в его адрес - это исключительно из уважения. Удивил ли меня этот провал? С одной стороны, удивил, ведь его потенциал позволял рассчитывать на другое, а с другой же, повторюсь, он свернул не туда, так общаясь с журналистами, обвиняя экспертов "Матч ТВ", - сказал Губерниев "Матч ТВ".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. Под его руководством в текущем сезоне бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. 17 ноября пресс-служба клуба объявила об уходе российского специалиста, новым главным тренером "Динамо" стал Ролан Гусев.
На данный момент московский клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах. Следующая встреча бело-голубых в РПЛ состоится 28 февраля против "Крыльев Советов".
