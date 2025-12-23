Матчи Скрыть

Талалаев: будем грызться за чемпионство до последнего укуса

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Уверен, что и мы поборемся, поучаствуем в борьбе за чемпионство. Мы не отказываемся от неё и будем грызться до последнего укуса, во все зубы, которые у нас есть", - сказал Талалаев в интервью "Спорт-Экспресс".

На данный момент "Балтика" находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб набрал 35 очков в 18-ти матчах РПЛ.

Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с начала сентября 2024 года. В прошлом сезоне под руководством российского специалиста команда заняла первое место в турнирной таблице Первой лиги.

