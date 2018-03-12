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Юрий Семин: нам будет очень тяжело в матче с "Атлетико"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после 22-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) отметил, что одержать победу в Екатеринбурге дорогого стоит.

– Футболисты – молодцы. Уровень ответственности за результат был высоким. Несмотря на сложное поле, мы показали хорошую игру. Конечно, такой газон не пошел на пользу и "Уралу", в составе которого много техничных футболистов. Но таковы реалии жизни. Мы завоевали три очка, чему очень рады. Одержать здесь победу дорогого стоит.

– Когда ждать на поле Фарфана, Гильерме, Игнатьева и Ари?

– Я хочу, чтобы они вернулись как можно быстрее, но пока не получается.

– Впереди матч с "Атлетико". Чем "Локомотив" порадует в четверг?

– Постараемся порадовать игрой, но все хотят не только красивый футбол, но и победу. В "Атлетико" собраны футболисты мирового уровня. В воскресенье они разгромили "Сельту" и продолжают занимать второе место в таблице. Нам будет очень тяжело.

ФК "Локомотив"
Теги: Семин Локомотив Урал Атлетико
Сегодня, 21:05
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