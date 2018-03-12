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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Семин: нам будет очень тяжело в матче с "Атлетико"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после 22-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) отметил, что одержать победу в Екатеринбурге дорогого стоит.
– Футболисты – молодцы. Уровень ответственности за результат был высоким. Несмотря на сложное поле, мы показали хорошую игру. Конечно, такой газон не пошел на пользу и "Уралу", в составе которого много техничных футболистов. Но таковы реалии жизни. Мы завоевали три очка, чему очень рады. Одержать здесь победу дорогого стоит.
– Когда ждать на поле Фарфана, Гильерме, Игнатьева и Ари?
– Я хочу, чтобы они вернулись как можно быстрее, но пока не получается.
– Впереди матч с "Атлетико". Чем "Локомотив" порадует в четверг?
– Постараемся порадовать игрой, но все хотят не только красивый футбол, но и победу. В "Атлетико" собраны футболисты мирового уровня. В воскресенье они разгромили "Сельту" и продолжают занимать второе место в таблице. Нам будет очень тяжело.
ФК "Локомотив"
– Футболисты – молодцы. Уровень ответственности за результат был высоким. Несмотря на сложное поле, мы показали хорошую игру. Конечно, такой газон не пошел на пользу и "Уралу", в составе которого много техничных футболистов. Но таковы реалии жизни. Мы завоевали три очка, чему очень рады. Одержать здесь победу дорогого стоит.
– Когда ждать на поле Фарфана, Гильерме, Игнатьева и Ари?
– Я хочу, чтобы они вернулись как можно быстрее, но пока не получается.
– Впереди матч с "Атлетико". Чем "Локомотив" порадует в четверг?
– Постараемся порадовать игрой, но все хотят не только красивый футбол, но и победу. В "Атлетико" собраны футболисты мирового уровня. В воскресенье они разгромили "Сельту" и продолжают занимать второе место в таблице. Нам будет очень тяжело.
ФК "Локомотив"
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