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"Рубин" отзаявил Алекса Сонга

"Рубин" исключил из заявки на сезон РФПЛ двоих футболистов.

Отзаявлены казанской командой полузащитники Александр Сонг и Альберт Шарипов.

30-летний Сонг выступал за "Рубин" с 2016 года.

РФПЛ
Теги: Сонг Рубин
Сегодня, 23:12
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