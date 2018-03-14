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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Акинфеев: было понятно, что Березуцкие не приостановили карьеру в сборной, а завершили
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что постарается сыграть с любыми защитниками, которые будут выступать на домашнем чемпионате мира.
Алексей и Василий Березуцкий на прошлой неделе объявили о том, что завершают карьеру в сборной России и не выступят на домашнем чемпионате мира.
– Братья Березуцкие объявив о завершении карьеры в сборной. Не пытались отговорить защитников? И будет ли вам комфортно без игроков ЦСКА в обороне сборной на чемпионате мира?
– С любыми защитниками будет нормально, проблем не должно возникнуть. Я должен находить с ними взаимопонимание. Но посмотрим, как все будет выглядеть в итоге. А что касается братьев – это их решение. Я с ними не только сейчас разговаривал об этом. По большому счету все давно поняли, что они давно закончил карьеру в сборной, а не приостановили. Это их решение и его надо уважать.
"Спорт-Экспресс"
Алексей и Василий Березуцкий на прошлой неделе объявили о том, что завершают карьеру в сборной России и не выступят на домашнем чемпионате мира.
– Братья Березуцкие объявив о завершении карьеры в сборной. Не пытались отговорить защитников? И будет ли вам комфортно без игроков ЦСКА в обороне сборной на чемпионате мира?
– С любыми защитниками будет нормально, проблем не должно возникнуть. Я должен находить с ними взаимопонимание. Но посмотрим, как все будет выглядеть в итоге. А что касается братьев – это их решение. Я с ними не только сейчас разговаривал об этом. По большому счету все давно поняли, что они давно закончил карьеру в сборной, а не приостановили. Это их решение и его надо уважать.
"Спорт-Экспресс"
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