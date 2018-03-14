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Игорь Акинфеев: было понятно, что Березуцкие не приостановили карьеру в сборной, а завершили

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что постарается сыграть с любыми защитниками, которые будут выступать на домашнем чемпионате мира.

Алексей и Василий Березуцкий на прошлой неделе объявили о том, что завершают карьеру в сборной России и не выступят на домашнем чемпионате мира.

– Братья Березуцкие объявив о завершении карьеры в сборной. Не пытались отговорить защитников? И будет ли вам комфортно без игроков ЦСКА в обороне сборной на чемпионате мира?

– С любыми защитниками будет нормально, проблем не должно возникнуть. Я должен находить с ними взаимопонимание. Но посмотрим, как все будет выглядеть в итоге. А что касается братьев – это их решение. Я с ними не только сейчас разговаривал об этом. По большому счету все давно поняли, что они давно закончил карьеру в сборной, а не приостановили. Это их решение и его надо уважать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев Березуцкий В. Березуцкий А. Сборная России
Сегодня, 22:20
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№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Адриано, Промеса и Фернандо не будет в сборной...кем из поросятни играть? Путековым и Комбаровым?
Салах их просто не заметит...как не заметил в матче с вами)))


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 22:23) #
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online

То ли ишак умрет, толи все ишаки вместе...


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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