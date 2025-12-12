Кирьяков назвал лучшего игрока РПЛ в 2025 году

"Первый, кто приходит в голову - Кордоба. Особенно по последним матчам, когда видим его глаза, агрессию. Он ведет за собой команду уже на протяжении нескольких сезонов. В моментах, когда где-то что-то не получается, он берет все на себя", - сказал Кирьяков "Матч ТВ".
Джон Кордоба играет за "Краснодар" с конца июля 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 24 матча, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с колумбийским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 32-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 18-ти матчах.