"Из тренеров я бы отметил Талалаева, поскольку его "Балтика" преподнесла очень приятный сюрприз. Видно, что это тренерская команда. Это означает, что Талалаев умеет строить команду не из звёзд", - сказал Лепехин "Матч ТВ".
Андрей Талалаев стал главным тренером калининградской "Балтики" в начале сентября 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 25 матчей, одержала 12 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 18-ти матчах.
Экс-игрок "Зенита" назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ
