Реал Сосьедад
23:00
Чемпионат Италии. Серия А

Лечче
22:45
Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Унион
22:30
Чемпионат Франции. Лига 1

Анже
22:45
Экс-игрок "Зенита" назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

Бывший футболист "Зенита" Константин Лепехин назвал Андрея Талалаева лучшим тренером осенней части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Из тренеров я бы отметил Талалаева, поскольку его "Балтика" преподнесла очень приятный сюрприз. Видно, что это тренерская команда. Это означает, что Талалаев умеет строить команду не из звёзд", - сказал Лепехин "Матч ТВ".

Андрей Талалаев стал главным тренером калининградской "Балтики" в начале сентября 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 25 матчей, одержала 12 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 18-ти матчах.

