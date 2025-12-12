"Перед всеми нами стоит задача - быть выше, чем в прошлом году. Занять восьмое или седьмое место? Конечно", - сказал Клюшев "Чемпионату".
На данный момент тольяттинский "Акрон" находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. Команда провела 18 матчей, одержала 5 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений в лиге.
Следующий матч "Акрона" в РПЛ состоится 28 февраля против "Оренбурга".
Гендиректор "Акрона" озвучил задачу на этот сезон РПЛ
Фото: ФК "Акрон"