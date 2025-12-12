Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
22:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
22:45
НантНе начат

Агент Вахании рассказал, ведет ли игрок переговоры с "Динамо" и "Краснодаром"

Агент игрока "Ростова" Ильи Вахании Василий Голяна опроверг слухи о переговорах с "Динамо" и "Краснодаром".
Фото: "Чемпионат"
"Абсолютно ничего не известно о возможном переходе Вахании в "Краснодар". Мы ни с кем переговоров не ведём, Вахания - игрок "Ростова". Мы не вели переговоров и с "Динамо", когда команду возглавлял Карпин. Всё это чьи-то бурные фантазии", - сказал Голяна "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Динамо" и "Краснодару" интересен Илья Вахания.

Российский правый защитник является игроком "Ростова" с июля 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до конца июня 2028 года, его трансферная стоимость по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится