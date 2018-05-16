Давид Юрченко: я пока не удостоился чести общения со "Спартаком"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко отметил, что пока не контактировал со "Спартаком".– Всеми любимый Геннадий Орлов (улыбается). Его можно назвать прорицателем. Он часто говорит правильные вещи, пусть это многим и не нравится. А я – за правду и чистоту. Конечно, мне приятно слышать его мнение обо мне. Такие комплименты придают силы, чтобы расти, прибавлять.– Я пока не удостоился чести общения со "Спартаком". На меня никто не выходил. Сейчас я отдыхаю. Никакой конкретики по поводу моего будущего нет.