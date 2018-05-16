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Давид Юрченко: я пока не удостоился чести общения со "Спартаком"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко отметил, что пока не контактировал со "Спартаком".

– После победы над "Спартаком" в полуфинале Кубка известный комментатор Геннадий Орлов заметил: "Давид – очень хороший вратарь. И вот я смотрел – Ребров в "Спартаке", Селихов... Юрченко ведь на порядок выше. То есть селекционеры "Спартака" с вратарем просчитались". Ваша реакция?

– Всеми любимый Геннадий Орлов (улыбается). Его можно назвать прорицателем. Он часто говорит правильные вещи, пусть это многим и не нравится. А я – за правду и чистоту. Конечно, мне приятно слышать его мнение обо мне. Такие комплименты придают силы, чтобы расти, прибавлять.

– "Спартак" примерно на полгода потерял Селихова. Красно-белые сейчас на вас не выходили с предложением?

– Я пока не удостоился чести общения со "Спартаком". На меня никто не выходил. Сейчас я отдыхаю. Никакой конкретики по поводу моего будущего нет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Юрченко Тосно Спартак
Сегодня, 21:06
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9
(2)
№9 Написал: SVN (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (1)
online

а почему Зенит вас не подпишет,ГСО даст рекомендацию.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
нет просто не плох для зыныто


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:18) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
тонко потроллил свиней smirk тут явно читается - "тухлая честь, я её избежал"


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:12) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Ну а так на хрен не нужен.

...уж слишком хорош для спортока.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:31) #
  • -3
  •  (11)

Если Спартак только со Спартаком играть будет, то можно взять. Траву грызть будет. sunglasses
Ну а так на хрен не нужен.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№4 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:30) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
а нах?ну отыграл парень 3 матча против нас на уровне,по такому принципу нам надо скупать шуниных,довбней и вообще всех вратарей которые вышли на матч со СПАРТАКОМ как на последний


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: torin199rus Москва (Сегодня, 21:27) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он же за сборную Армении выступать будет, тогда точно не нужен!!!
Регистрация: 2.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 21:24) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
С таким отношением точно не нужен.
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: Владимир Панфилов (Сегодня, 21:22) #
  • -4
  •  (12)

На Х он нужен.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
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