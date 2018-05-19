Андрей Тихонов в ближайшее время продлит контракт с "Крыльями Советов"

"Крылья Советов" и Андрей Тихонов планируют продлить контракт в ближайшие две недели.47-летний тренера, напомним, перед прошлым сезоном заключил с самарцами соглашение по схеме "1+1". Вторая часть договора по-прежнему не активирована, сам специалист находится в отпуске. Однако уже на следующей неделе стороны проведут встречу по поводу дальнейшего сотрудничества. Причем, волжане не планируют предлагать специалисту новый контракт, а хотят активировать опцию из действующего на тех же условиях, что были у него и в ФНЛ.