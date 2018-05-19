"Зенит" был готов платить Сарри 9 миллионов евро в год

Как ранее сообщалось, главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри отказался возглавить "Зенит".Стали известны некоторые подробности предложения "Зенита" в адрес итальянского специалиста. "Зенит" был готов платить главному тренеру "Наполи" 9 миллионов евро в год, сообщает Gazzetta dello Sport. В Неаполе Сарри предлагают более скромные условия контракта.