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"Зенит" был готов платить Сарри 9 миллионов евро в год

Как ранее сообщалось, главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри отказался возглавить "Зенит".

Стали известны некоторые подробности предложения "Зенита" в адрес итальянского специалиста. "Зенит" был готов платить главному тренеру "Наполи" 9 миллионов евро в год, сообщает Gazzetta dello Sport. В Неаполе Сарри предлагают более скромные условия контракта.
Теги: Сарри Зенит
Сегодня, 19:04
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15
(2)
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:42) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: valerman40
кроме пенсионера Адвоката никто вам не светит.

smile


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№14 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 20:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: acetophenon
Мда... межсезонье: Дзюба, Уткин и "Зенит". В сопровождении свиного метания навоза.
Грустно.

ничего,потерпи.скоро сборы начнутся будешь сидеть в ладоши хлопать,не сдерживая слез радости,глядя на игру голубого недоразумения и примерять золотые медали чемпа.ну,как в том году вы всей кодлой делали.

Цитата: ckorp
Да вы что??? На всех сборных Италий не хватит.

другую нашел бы.проблема что ли?

Да кто знает...
А по поводу недоразумения: с тренером сначала надо определиться, а потом и разбираться со всякими там недоразумениями околокорытными, раз в чемпе у нас есть какие-то недоразумения smirk .
Как-то так.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№13 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:21) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Мда... межсезонье: Дзюба, Уткин и "Зенит". В сопровождении свиного метания навоза.
Грустно.

ничего,потерпи.скоро сборы начнутся будешь сидеть в ладоши хлопать,не сдерживая слез радости,глядя на игру голубого недоразумения и примерять золотые медали чемпа.ну,как в том году вы всей кодлой делали.

Цитата: ckorp
Да вы что??? На всех сборных Италий не хватит.

другую нашел бы.проблема что ли?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№12 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 20:17) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
мог бы как плачини на годик прийти,отдохнуть от работы,а потом в норм клуб.или сборную,как плачини.

Да вы что??? На всех сборных Италий не хватит.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№11 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:06) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Мда... межсезонье: Дзюба, Уткин и "Зенит". В сопровождении свиного метания навоза.
Грустно.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№10 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 20:00) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: truten74
Цитата: Ziggy
Зенит - это нигер в нашем футболе раскидывающий с ладошки газобаксы.

А цены на бензин за два дня на 4 рубля поднять для граждан России ?

Вата оплатит: можем повторить
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№9 Написал: truten74 (Сегодня, 19:54) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Ziggy
Зенит - это нигер в нашем футболе раскидывающий с ладошки газобаксы.

А цены на бензин за два дня на 4 рубля поднять для граждан России ?
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№8 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:36) #
  • -3
  •  (11)

Казённые. Хрен ли.... У неумытых всё как всегда.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:33) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
мог бы как плачини на годик прийти,отдохнуть от работы,а потом в норм клуб.или сборную,как плачини.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 19:30) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Крылья Сов»
вот су-ки!Это примерно полугодовалая зарплата коллективная(даже чутка меньше)на федеральных объектах строительства!Только эти путинцы кидают работяг!Уроды,очнитесь или так и будите блокировать доступы на приложения вакансий,только потому что Вас государство публично ругают?


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№5 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит - это нигер в нашем футболе раскидывающий с ладошки газобаксы.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
вам Манчини в Италии такую рекламу уже дал, что лет 10 можете в ту сторону не смотреть. хоть 90 лямов платите, кроме пенсионера Адвоката никто вам не светит.

Нам это кому??? России???
В Зените все на высшем уровне. Любого игрока или тренера после спрашивали и все на 5 с плюсом отвечали. База, поле, условия, сейчас новый современный стадион. Лучшая посещаемость, причем среди пяти топ чемпов. К Зениту вопросов нет и никогда не было. А вот к России и чемпионату в целом, возможно и будет негатив.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
"Зенит" был готов платить главному тренеру "Наполи" 9 миллионов евро в год,

А еще установить памятник Сарри на Дворцовой пл. СПб и каждый год в течении последующих 100 лет устраивать ежегодно гпо этому поводу городские торжества Фу, блевотина.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:11) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Ложь, пи...сдёшь, и провокация.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 19:10) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
вам Манчини в Италии такую рекламу уже дал, что лет 10 можете в ту сторону не смотреть. хоть 90 лямов платите, кроме пенсионера Адвоката никто вам не светит.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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