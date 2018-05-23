Стадион "Санкт-Петербург" перешел в управление "Зенита"

Дочерняя компания сине-бело-голубых "Зенит-Арена" подписала акт приемки-передачи стадиона с правительством Санкт-Петербурга.Напомним, что еще в феврале была достигнута договоренность о передаче стадиона сроком на 49 лет. Концессионное соглашение предусматривает реконструкцию, техническое обслуживание и эксплуатацию всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч квадратных метров.Средняя посещаемости стадиона на матчах «Зенита» в сезоне-2017/18 превосходит аналогичные показатели в чемпионатах Германии, Англии, Испании, Франции и Италии.