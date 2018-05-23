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Стадион "Санкт-Петербург" перешел в управление "Зенита"

Дочерняя компания сине-бело-голубых "Зенит-Арена" подписала акт приемки-передачи стадиона с правительством Санкт-Петербурга.

Напомним, что еще в феврале была достигнута договоренность о передаче стадиона сроком на 49 лет. Концессионное соглашение предусматривает реконструкцию, техническое обслуживание и эксплуатацию всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч квадратных метров.

Средняя посещаемости стадиона на матчах «Зенита» в сезоне-2017/18 превосходит аналогичные показатели в чемпионатах Германии, Англии, Испании, Франции и Италии.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Крестовский
Сегодня, 09:18
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№2 Написал: truten74 (Сегодня, 11:00) #
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Цитата: Amirovich
Щас свиньи вылезут и своей свинофермы голимый и будут ущербно завидовать =)

А чему завидовать то ? Понабрали в команду сборище идиотов за 100 лямов и получили 5 место,зае"пись у Зенита менеджеры. laughing
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: Amirovich (Сегодня, 10:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Щас свиньи вылезут и своей свинофермы голимый и будут ущербно завидовать =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
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