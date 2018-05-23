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Руководство "Крыльев Советов" в ближайшие дни предложит Андрею Тихонову продлить контракт

Руководство самарских "Крыльев Советов" до конца этой недели рассмотрит возможность продления контракта Андрея Тихонова. О желании продлить соглашение рассказал член совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

"Мы обсуждаем возможность продления сотрудничества и, думаю, что до конца недели, в крайнем случае, до конца месяца мы заключим новый контракт. Мы заинтересованы в том, чтобы он продолжил работу с командой", - цитирует Шляхтина Р-Спорт.
Теги: Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 15:34
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№2 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 16:30) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Тут целая цепочка. Ждут, что Семак пойдет в Зенит, а Тихонов может на его место в Уфу


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 15:45) #
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  •  (2)
online

странно,чего тянут!Видно у Тиши есть другое предложение,ждут развития событий.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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